لتجنب المشكلات.. انتبه من شرب القهوة بعد اللحمة

اعتاد كثيرون على تناول بعض المشروبات بعد وجبة العيد الدسمة، وقد يكون شرب القهوة بعد وجبة اللحوم هو الأكثر ضررا لما يسببه من مشكلات نتيجة لتأثير القهوة على مكملات الحديد وفقا لموقع j post.

وأوضح الموقع أن بعض المواد الموجودة في القهوة يمكن أن تعيق امتصاص الحديد بالجسم حتى بعد تناول الأطعمة الغنية بالحديد.

ولفت الموقع إلى أنه إذا كانت مستويات الحديد طبيعية ، فلا داعي للقلق بشأن الحليب أو الكافيين الذي يعيق امتصاص الحديد، ومع ذلك ، يجب القلق بشأن ما يحدث للجسم عند تناول القهوة بعد تناول الطعام المشبع بالحديد.