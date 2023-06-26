تحذير للرجال.. القهوة تتسبب في مخاطر جسيمة على صحتك

أفادت دراسة أجرتها جامعة القطب الشمالي في النرويج، بأن القهوة هي المنشط المركزي الأكثر استهلاكا في جميع أنحاء العالم ، ونظرا لارتفاع استهلاك القهوة، فإنه يمكن أن يكون للتأثيرات الصحية الصغيرة الناتجة عنها عواقب صحية كبيرة.

واكتشف العلماء أن القهوة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مستويات الكوليسترول، خاصة إذا كان المستهلكين رجالا، وفقا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة Open Heart.

وتبين أن استهلاك القهوة له تأثير أكبر على مستويات الكوليسترول لدى الرجال أكثر من النساء، بينما تبين أن القهوة التي يتم تخميرها في المقهى تحتوي على أصغرها، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ويرتبط تناول ثلاثة إلى خمسة أكواب من القهوة يوميا بارتفاع مستوى الكوليسترول الكلي لدى الرجال مقارنة بالنساء.

ويعد الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول عملا موازنا، لأن جسم الإنسان يحتاج إلى مستويات عالية من نوع واحد من الكوليسترول ومستويات منخفضة من النوع الآخر: نوعان من الكوليسترول هما HDL وLDL، والبروتين الدهني عالي الكثافة والبروتين الدهني منخفض الكثافة، والمعروف أيضا باسم الكوليسترول "الجيد" و"الضار".

وما يجعل الدراسة المعنية غير عادية، على عكس الدراسات الأخرى، ربطها بشكل غير مباشر بين القهوة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بدلا من تقليل المخاطر.

كما أن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها فيما يتعلق بالكوليسترول مثل تأثير عوامل نمط الحياة الأخرى.

وفيما يتعلق بطرق تقليل الكوليسترول، توصي NHS بزيادة مقدار التمارين، والإقلاع عن التدخين، وتقليل استهلاك الكحول، خصوصا وأن ارتفاع مستويات الكوليسترول أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب.