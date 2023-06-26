أسباب غير متوقعة تؤدي إلى الإصابة بسرطان الشفاه.. 5 طرق للحماية

سرطان الشفاه هو أحد أنواع سرطان الفم، ويُصاب الشخص به عندما تنمو الخلايا نموًا غير طبيعيا وتخرج عن السيطرة، ما يؤدي إلى ظهور أورام أو تقرحات على الشفاه ، وهو أحد أنواع سرطان الخلايا الحرشفية، وقد يصيب الشفتين، لكنه أكثر شيوعًا في السفلية ، ويعتبر المدخنون ومن يتناولون الكحول بكثرة ومن يتعرضون لأشعة الشمس فترات طويلة هم أكثر عرضةً للإصابة بهذا المرض ..

نرصد اسباب الاصابة بسرطان الشفاه واعراضه وطرق الوقاية وفقا لموقع Medical news today

ما الفرق بين سرطان الشفاه وقرحة البرد؟

⁃ تتشابه اعراض سرطان الشفاه إلى حد كبير مع قروح البرد مع بدء ظهورها ، لكن الفرق أن قروح البرد عادةً تختفي تلقائيًا في غضون 10 أيام، أما آفات سرطان الشفاه فلا تلتئم ولا تستجيب للعلاج.

⁃ قد يُصيب سرطان الشفاه أي شخص، لكنه أكثر شيوعًا لدى الذكور ذوي البشرة البيضاء بعمر 50 عامًا أو أكثر ، المدخنون ومن يشربون الكحول بكثرة ومن يتعرضون لأشعة الشمس فترات طويلة أكثر عرضةً للإصابة بهذه الحالة.

-سرطان الشفاه هو أكثر أنواع سرطان الفم شيوعًا، فإنه يمثل نحو 0.6% فقط من جميع حالات السرطان في الولايات المتحدة ويُشخص نحو 40000 حالة منه سنويًا.

ما سبب سرطان الشفاه؟

لا يوجد سبب محدد معروف للإصابة بسرطان الشفاه. لكن يوجد العديد من العوامل التي تزيد خطر الإصابة وهي من من عوامل الخطر الرئيسية:

⁃ التدخين: ويشمل السجائر والسيجار ومضغ التبغ.

- شرب الكحول بكثرة.

- التعرض المفرط للشمس.

- عدم الاعتناء بالبشرة.

- الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.

- ضعف جهاز المناعة.

ما أعراض سرطان الشفاه؟

يبدو سرطان الشفاه في مراحله المبكرة مثل بقعة مسطحة أو مرتفعة قليلًا متغيرة اللون ،تشمل الأعراض الأخرى:

قرحة أو نتوء أو حبة لا تزول.

نزيف.

ألم.

تورم في الفك.

كيف يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان الشفاه؟

- تجنب التدخين يُعد تدخين التبغ عامل الخطر الرئيسي للإصابة بسرطان الشفاه وسرطان الفم حال كان الشخص مُدخنًا، يجب إقناعه بالإقلاع عن التدخين.

- تجنب شرب الكحوليات بكثرة.

- استخدام منتجات الوقاية من

أشعة الشمس: يجب وضع مرطب شفاه مع عامل حماية من الشمس عند الخروج من المنزل دائمًا، ووضع واق شمسي يوميًا للوقاية من سرطان الجلد.

- تجنب خطر الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري: باتباع إجراءات الأمان عند ممارسة الجنس، والحصول على اللقاح

للوقاية من الإصابة بالفيروس.

-الخضوع للفحوص الروتينية:

قد يُجري طبيب الرعاية أو طبيب الأسنان هذه الفحوص للتحقق من عدم وجود أي كتلة غريبة في الفم.