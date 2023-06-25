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وفري في الكهرباء.. نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر

صدى البلد

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الديب فريزر للكهرباء ، خاصة مع الارتفاع الكبير في الحرارة.

نرصد هذه النصائح واهم الاخطاء التي يقع فيها البعض في التعامل مع الديب فريزر وتجعله يستهلك كهرباء اكثر.

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها  لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء، وهي كالاتي:

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- عند شراء الديب فريزر اختار الأجهزة الموفرة للطاقة.

- اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.

- ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية .

- لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار

- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب الي جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء اقل.

- احرص على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.

سلوكيات خاطئة في التعامل مع الديب فريزر

هناك بعض السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الديب فريزر، والتي تعمل بدورها على زيادة معدل عمله وتجعله يستهلك كهرباء اكثر : -

⁃ تخزين الأطعمة ساخنة داخل ديب الفريزر، تعد أحد الأخطاء التي يقع فيها عديد من السيدات، حيث يضعن الأطعمة داخل المجمد قبل أن تبرد تمامًا، و ذلك يؤدي إلى امتصاص هذه الأطعمة للبرودة الموجودة داخل المجمد حتى تبرد مما يؤدي إلى تغيير درجة حرارة المجمد، والذي يعمل بدوره على إعادة دورة التبريد حتى يعود إلى درجة الحرارة المطلوبة لحفظ الطعام.

⁃ وضع الطعام بكميات كبيرة داخل المجمد دفعة واحدة ، من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الأشخاص، حيث يقومون بشراء كميات كبيرة من الخضراوات أو اللحوم على سبيل المثال ، ومن ثم وضعها دفعة واحدة داخل ديب الفريزر، مما يؤدي إلى تغير درجة حرارة ديب الفريزر وارتفاعها، وهنا يعمل المجمد على إعادة التبريد والعودة إلى درجة البرودة المطلوبة.

⁃ وضع الطعام مكشوف حيث ان ذلك  يسبب تغير درجة حرارة”  الفريزر” ودفعه للعمل لفترات أطول، حيث تعمل الأطعمة غير المغطاة على امتصاص البرودة من المجمد، مما يؤدي إلى تغير درجة الحرارة.

⁃ عدم ضبط ديب الفريزر على درجة الحرارة المناسبة ، حيث يعد ضبط الجهاز على درجة حرارة مناسبة من العوامل الهامة التي تساعدكِ على الحفاظ على الجهاز بحالة جيدة وأيضًا على حفظ الطعام.

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