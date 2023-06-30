بعد أنباء عن توقيعه للأهلي.. مرتضى منصور مهاجما إمام عاشور: شغل بلدي

فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على إمام عاشور، لاعب القلعة البيضاء السابق، والحالي لنادي ميتيلاند الدنماركي.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى حصول النادي الأهلي على توقيع إمام عاشور، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على “يوتيوب”: “إمام عاشور اللي انت بتعمله دا الهدف منه ايه؟ أنك تتصور جنب واحد لابس فانلة الزمالك ما هو مفيش حد مشاك يا إمام عاشور، أنت فاكر أنك بتدغدغ مشاعر الجماهير وانا بقول خلاص؟”.

وتابع: “إمام عاشور عايز ترجع الزمالك الباب مفتوح، طارق حامد عايز يرجع الزمالك الباب مفتوح، مصطفى فتحي اللي لسه ما اخدناش فلوسه لغاية دلوقتي عايز يرجع الباب مفتوح”.

إمام عاشور والزمالك

وأضاف: “إنما الشغل اللي بتعمله دا يا إمام عاشور شغل بلدي أوي، ومش هتحايل على أي لاعب عايز يمشي طول مانا موجود في الزمالك".

واختتم: “إمام عاشور عيط وبكى وقال عايز يمشي، مش هرجع حد إلا لو هو عايز يرجع، عشان دي كرامة نادي الزمالك، إمام عاشور ولد زملكاوي لكن مش أنا اللي ممشيه”.