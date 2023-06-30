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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

بوستر حفل عمرو دياب
بوستر حفل عمرو دياب

يستعد الفنان عمرو دياب لانطلاق موسم حفلات الصيف من الساحل الشمالي، بحفله الأول المقرر إقامته يوم 14 يوليو المقبل، ويقدم فيه أغانيه الجديدة. 

 

وانتشر خلال الساعات الماضية بوستر جديد للفنان عمرو دياب بقميصه الصيفي المعتاد، وأعلن المؤلف تامر حسين عن طرح أغنيته للهضبة قريبا.

 

ونشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مجموعة من الصور عبر حسابه بتطبيق إنستجرام أثناء قضائه إجازة عيد الأضحى بمدينة كان بفرنسا. 

 

وظهر أحمد أبو هشيمة برفقة الهضبة عمرو دياب واللاعب المغربى ياسين بونو ومجموعة من أصدقائهم. 

 

طرح المطرب عمرو دياب أغنية جديدة يقدمها لصالح إحدى شركات الاتصالات ويشاركه فى الإعلان نجله عبد الله.  ويقدم عمرو دياب خلال الاعلان أغنية مع عبد الله حيث تحمل اسم نسمع بعض.

 

يذكر أن عبد الله شارك والده عمرو دياب مرتين في أغنياته للفيديو كليب من قبل، الأولى كانت في أغنية نقول ايه عام 2007 فى ألبوم  الليلة دي، والثانية كانت عام 2009 حينما ظهر في أغنية وياه.

 

ويستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي جديد في بيروت يوم 18 أغسطس بعد غياب استمر لمدة 12 عامًا.

 

ونشر الهضبة بوستر الحفل المقرر إقامته في بيروت، عبر حسابه بتطبيق  "إنستجرام"، معلقا : "لأول مرة بعد 12 عامًا.. الهضبة عمرو دياب في حفل مباشر ببيروت.

 

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