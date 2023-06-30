فريدة الشوباشي: ربنا ذكر في كتابه اقرأ والإخوان قالوا اخرس

أكدت الكاتبة فريدة الشوباشي، أن جماعة الاخوان كانوا مغرورين في التعامل مع الأحداث خلال عام حكمهم وفشلوا لعدم إيمانهم بسياسة الولاء للوطن، ولخصت عقيدة تنظيم الإخوان في جملة قائلة: "ربنا قال في كتابه اقرأ والاخوان قالوا اخرس".

وأوضحت فريدة الشوباشي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الإخوان كانوا رهان أمريكا وكانوا يراهنون على أنه أفضل حاجة لبقاء إسرائيل هو تفتيت الدول العربية إلى دويلات صغيرة قائمة على طائفية وما يحدث من نشر طائفية كان شغل أمريكا وتمويلات بأرقام كبيرة.

وتابعت فريدة الشوباشي: "الاخوان عندهم الفخر بأي شيء غير مصري وعشان كده لم نقبلهم وهما جايين عشان يعملوا الفوضى، والفوضى اللي عملوها بعد ثورة 30 يونيو رسخت شعور لدينا أنهم غير جديرين بأي ثقة وتجربتهم كانت مريرة وأسهمهم تقل في العالم كله وتنتهي".