فريدة الشوباشي: تلقيت تهديدات بالقتل قبل 30 يونيو

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن مصر كانت ستعيش في خراب وتفتيت، حال فشل ثورة 30 يونيو، موضحة: “لو ثورة يونيو كانت فشلت؛ كان هيبقى كابوس، وخراب الخراب، وتفتيت مصر لـ سُنَّة وشيعة وأقباط، ودي فلسفة الإخوان، تعتبر بالطائفية، ومفيش لا انتماء ولا وطنية”.

وأشارت فريدة الشوباشي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة “القاهرة والناس”، إلى أن الإخوان ما زالوا في مفاصل الدولة، ولكن لم تعد لديهم القوة ولا القدرة على الخداع، لأن المصريين فضحوا سياستهم، مؤكدة أنها توقعت مرارا وصرحت بأن الإخوان لن يحكموا مصر أكثر من عام.

وواصلت فريدة الشوباشي، حديثها: "عمري ما تراجعت عن قول لدي إيمان به، وتعرضت للتهديد كثيرا، وتلقيت تهديدات بالقتل، عبر جوابات، وأيضا أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل، عملوا يافطة، وقالوا دي مطلوب قتلها"، موضحة أن سياستهم “القمع” وليست الاقناع، ولم تفكر يوما في الهجرة إلى الخارج.