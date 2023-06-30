تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو.. استمرار مبادرة العيد أحلى بدمياط

توافد المواطنون على مراكز الشباب بمحافظة دمياط، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو للاستفادة من الخدمات والأنشطة الترفيهية التى تقدمها مراكز الشباب طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى ، حيث أكد أن استمرار مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب " يؤكد على أهمية الدور التنموى والمجتمعى لمراكز الشباب كونها مراكز خدمة مجتمعية

وقد انطلقت منذ أول أيام العيد فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات ، استمرارا لما حققته المبادرة فى النسخ السابقة من استقبال مئات آلاف المواطنين من مختلف المراحل السنية للاستفادة من البرامج والخدمات والدور المجتمعى الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة من خلال مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

ووجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 30 يونيو، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب، ضمن فعاليات مبادرة" العيد احلى بمراكز الشباب" ، والتى تشمل كافة مراكز الشباب على مستوى المدن والقري والنجوع ومراكز حياة كريمة، وتتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج، وإتاحة إمكانيات المراكز للجمهور، وتتنوع بين العاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال .

وأشار وزير الشباب والرياضة الى أن المبادرة تهدف إلى تحقيق إستراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، كونها مراكز تنويرية جاذبه للنشء والشباب، خاصة بعد الطفرة الانشائية الكبيرة التى شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية من خلال تطوير المراكز والمشروعات الاستثمارية والتى تمكنها من استيعاب المواطنين والاعضاء وتقديم البرامج والأنشطة بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري ،موجها وكلاء الوزارة مديري مديريات الشباب والرياضة برفع درجة الاستعداد وإتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين.