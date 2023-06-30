محمود بدر: بدأنا في تمرد بـ5 أشخاص وكانت فكرة كارت أحمر لمرسي

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب : بدأنا في تمرد بـ5 أشخاص وكان فكرة كارت أحمر لمحمد مرسي لحملة تمرد مقترحا، لكنه كان ثقيلا على اللسان، حتى انتهينا لـ تمرد؛ لأننا تمردنا على الإخوان، ومطلبنا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من خلال جمع 15 مليون توقيع على الاستمارات، لكي يكون العدد أكبر مما حصل عليه مرسي في انتخابات 2012.

وروى النائب محمود بدر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، موقفا لأحد المواطنين البسطاء قائلا: فوجئت بمواطن بسيط جاء من إمبابة لتسليمنا 3 استمارات لأسرته؛ خوفا من من جماعة الإخوان، وتلقينا طلبات تطوع كثيرة من المصريين بطباعة وتجميع استمارة تمرد ضد الإخوان.

اخترنا يوم 30 يونيو لأنه اليوم الذي تم تنصيب فيه محمد مرسي

واختتم محمود بدر: اخترنا يوم 30 يونيو لأنه اليوم الذي تم تنصيب فيه محمد مرسي رئيسا للبلاد 2012، ومقدمات الثورة انتشرت كالنار في الهشيم، وجمعنا 5 آلاف استمارة في أقل من نصف ساعة بميدان التحرير خلال أول مايو.