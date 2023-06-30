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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزايد الإقبال على شواطئ مصيف بلطيم في ثالث أيام عيد الأضحى.. صور

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم

استقبلت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ  آلاف المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وجرى رفع درجة الاستعداد على مداخل المدينة لتسهيل دخول المصطافين وعدم حدوث أي تكدس على مداخل المدينة الثلاثة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

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وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصطافين، الالتزام بتوجيهات رجال الإنقاذ، حفاظا على حياتهم، كما وجه أفراد الإنقاذ باليقظة والاستعداد لأي طوارئ قد تحدث، للحفاظ على حياة المصطافين وحسن معاملتهم .


ووجه هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بتكثيف تواجد رجال الإنقاذ على شواطئ المدينة على جميع الشواطئ من أول ضوء للشمس، حتى خروج جميع المصطافين من البحر، وعدم الاستهانة أو التهاون مع من يخالف التعليمات.

وأكد هيثم عطية، رئيس مركز ومدينة مصيف بلطيم،أنه جرى بدء تشغيل مداخل المدينة ودعمها بأفراد الامن، وسيتم منع دخول المركبات المخالفة مثل التوك توك والموتوسيكل والتروسيكل ، وجرى توزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالإنقاذ، وتركيب سلالم المراقبة واللوحات الارشادية وتوزيعها على جميع الشواطئ، وتركيب الأعلام الدالة على حالة البحر، وتوزيع زي موحد على جميع الافراد، وتدعيم المنقذين بأطواق النجاة وصفارات الإنذار والتأكيد على حسن معاملة المصطافين .
 

وأضاف هيثم، أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الإنقاذ الحاصلة على ترخيص من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ على القيام بأعمال الإنقاذ البحري على شواطئ مدينة مصيف بلطيم ب 100 فرد انقاذ، و10 مشرفين ، وجيت سكي «موتوسيكل مائي»، و3 لنشات بحرية.

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