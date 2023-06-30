السهرة صباحي .. إقبال على مصيف بلطيم والملاهي ليلاً بكفر الشيخ| صور

شهد مصيف بلطيم، وحدائق مراكز محافظة كفر الشيخ، صنعاء بكفر الشيخ، والأسرة والطفولة بدسوق ، والعائلات بفوة، إقبالاً كبيراً ليلاً، لقضاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وحتى الساعات الأولى من ثالث أيام عيد الأضحى.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بتوفير كافة احتياجات المصطافين والمترددين عليه من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

كما وجه المحافظ، تعليماته لـ علاء فوقي، مدير حديقة صنعاء، ومحمد شعبان، مدير حديقة الأسرة والطفولة بدسوق ، بتوفير كافة احتياجات المعيدين.



ومن جانبه، أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه شدد على الكافتيريات والمحال التجارية بتوفير احتياجات المصيفين بأسعار مناسبة للجميع، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالمصيف تراقب كل ما يدور بشواطئه، وتتلقى الشكاوى وتستجيب بحلها.



وأضاف عطية، هناك تواجد أمني بشواطئ المصيف وتوفير الخدمات الأمنية والمرورية خلال الاحتفال بأيام عيد الأضحى المبارك، مع استمرار حملات النظافة بالشاطئ مستمرة طوال الـ 24 ساعة لتوفير بيئة نظيفة للزائرين وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



وبدوره تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوة توافد المواطنين على حديقة العائلات بفوة مشيداً بالتأمين الجيد للمواطنين والرواد والجهود المبذولة من العاملين بإدارة الحديقة والجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للمواطنين موجهاً الشكر والتقدير لهم.

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