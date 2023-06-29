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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافد المواطنين على الحدائق والرحلات النيلية في ثاني أيام العيد بكفر الشيخ

الرحلات النيلية في
الرحلات النيلية في كفر الشيخ

شهدت الحدائق والمتنزهات بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات، لقضاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بحديقة الأسرة والطفولة، حدائق ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي وكورنيش النيل بدسوق ، ونادى دسوق الرياضي ومركز شباب دسوق، في ظل توافر كل الخدمات واحتياجات المعيدين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

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كما حرص عدد من الأهالي على الاحتفال بمظاهر عيد الأضحى، في الرحلات النيلية التي شهدها نهر النيل بدسوق الاستمتاع بجولة بنهر النيل فرع رشيد من خلال المراكب النيلية الثابتة والمتحركة، والألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهي، ومراكب التنزه، وحديقة الحيوان، ووجه رئيس مدينة دسوق، بتقديم كافة الخدمات للمواطنين.
 

وقال اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق إنه تم تجهيز حديقة الأسرة والطفولة لاستقبال الزوار طوال أيام العيد، بقيادة المحاسب محمد شعبان، وفريق عمل جديد وأمن إداري، موضحا أن المراكب تقوم برحلات نيلية على ضفاف فرع نهر النيل بالمدينة، مؤكداً أن رجال شرطة الإنقاذ النهري يتابعون الرحلات النيلية، حرصا على سلامة المعدين.

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