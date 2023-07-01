هالة صدقي :كنت سأعتزل قبل جعفر العمدة.. ورفضت السينما بسبب المايوهات

حلت الفنانة هالة صدقي ضيفة على برنامج “ ضيفي ” من تقديم الاعلامي المصري معتز الدمرداش ، والذى يذاع على قناة “ الشرق ” الفضائية .

وكشفت الفنانة هالة صدقي سر قلة اعمالها السينماية مقارنة ببنات جيلها ، حيث أكدت انها قررت الابتعاد عن السينما بسبب ان المخرجين كانوا يرسلون ادوار عديدة لفتاة ترتدي مايوة ، كونها سباحة .

وتابعت “ هالة صدقي ” حديثها قائلة : حين علم المخرجين انني لا امانع ارتداء المايوه كوني سباحة وادخل مسابقات ، وجدت ان كل الادوار التى تعرض علي تعتمد على ارتداء المايوه ، وبعضها كان به اسفاف ، لذا فقد قررت رفض السينما .

وقالت هالة صدقي: فكرت قبل مسلسل “ جعفر العمدة ” ، فى اعتزال التمثيل ، لان الوضع اختلف فاصبح الاعمال تكتب اثناء التصوير ، بل انه من الممكن ان يتم حذف عدد من مشاهدك مجاملة لاشخاص أخري .

وكانت قد علقت الفنانة هالة صدقي على أنباء زواجها من شخص مجهول، بعد انتشار صورة لدعوة زفافهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرتها بنفسها على انستجرام.

وكتبت هالة صدقي معلقة على منشور يعلن زواج الملكة صفصف من أحد الشباب على السوشيال ميديا:" يا فرحة قلبي.. بس على الأقل أعرف.. شاهد ماشافش حاجة".

ونشر أحد الشباب صورة لمجسم عليه صورة هالة صدقي، وكتب عليها:" خلاص بقى الملكة صفصف بقت بتاعتي.. مفيش مروك يا بشر"، وكتب عليها تاريخ 30 فبراير الماضي كموعد للزفاف.

احتفلت الفنانة هالة صدقى منذ أيام بعيد ميلادها، حيث عاشت بعض سنوات طفولتها فى الولايات المتحدة الأمريكية، برعت فى الألعاب الرياضية وكانت بطلة فى السباحة.

حصلت "هالة" على ليسانس الآداب عام 1981، وعندما عادت إلى مصر بدأت علاقتها بالفن مع المخرج (نور الدمرداش) في مسلسل (لا يا ابنتي العزيزة) عام 1979، وكانت نقطة انطلاقتها في مسلسل (رحلة المليون).

حصلت خلال مشوارها علي عدد كبير من الجوائز التقديرية، منها تكريمها في المهرجان الفني الثقافي لمدينة بوزان بتونس، وحصلت عام 2006م من وزيري السياحة والصناعة التونسيين على وسام خاص تكريمًا لها على مُجمل أعمالها الفنية، كما تم تكريمها في عيد ميلاد مجلة الكواكب عام 2008م، أيضًا حصلت علي جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في مسلسل السيت كوم (جوز ماما) _ والذي أنتجته أيضًا_ في مهرجان (أوسكار) للدراما المصرية في دورته الأولى بالإسكندرية، بالإضافة إلى تكريمها من قبل المركز الكاثوليكي.