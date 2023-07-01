عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هالة صدقي :كنت سأعتزل قبل جعفر العمدة.. ورفضت السينما بسبب المايوهات

هالة صدقي
هالة صدقي

حلت الفنانة هالة صدقي ضيفة على برنامج “ ضيفي ” من تقديم الاعلامي المصري معتز الدمرداش ، والذى يذاع على قناة “ الشرق ” الفضائية .  

وكشفت الفنانة هالة صدقي سر قلة اعمالها السينماية مقارنة ببنات جيلها ، حيث أكدت انها قررت الابتعاد عن السينما بسبب ان المخرجين كانوا يرسلون ادوار عديدة لفتاة ترتدي مايوة ، كونها سباحة . 

وتابعت “ هالة صدقي ” حديثها قائلة : حين علم المخرجين انني لا امانع ارتداء المايوه كوني سباحة وادخل مسابقات ، وجدت ان كل الادوار التى تعرض علي تعتمد على ارتداء المايوه ، وبعضها كان به اسفاف ، لذا فقد قررت رفض السينما .

وقالت هالة صدقي: فكرت قبل مسلسل “ جعفر العمدة ” ، فى اعتزال التمثيل ، لان الوضع اختلف فاصبح الاعمال تكتب اثناء التصوير ، بل انه من الممكن ان يتم حذف عدد من مشاهدك مجاملة لاشخاص أخري .

هالة صدقي : أنا كبرت ومش هنقدر نخدع الجمهور

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

وكانت قد علقت الفنانة هالة صدقي على أنباء زواجها من شخص مجهول، بعد انتشار صورة لدعوة زفافهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرتها بنفسها على انستجرام. 

وكتبت هالة صدقي معلقة على منشور يعلن زواج الملكة صفصف من أحد الشباب على السوشيال ميديا:" يا فرحة قلبي.. بس على الأقل أعرف.. شاهد ماشافش حاجة". 

ونشر أحد الشباب صورة لمجسم عليه صورة هالة صدقي، وكتب عليها:" خلاص بقى الملكة صفصف بقت بتاعتي.. مفيش مروك يا بشر"، وكتب عليها تاريخ 30 فبراير الماضي كموعد للزفاف. 

احتفلت الفنانة  هالة صدقى منذ أيام بعيد ميلادها، حيث عاشت بعض سنوات طفولتها فى الولايات المتحدة الأمريكية، برعت فى الألعاب الرياضية وكانت بطلة فى السباحة.

حصلت "هالة" على ليسانس الآداب عام 1981، وعندما عادت إلى مصر بدأت علاقتها بالفن مع المخرج (نور الدمرداش) في مسلسل (لا يا ابنتي العزيزة) عام 1979، وكانت نقطة انطلاقتها في مسلسل (رحلة المليون).

حصلت خلال مشوارها علي عدد كبير من الجوائز التقديرية، منها تكريمها في المهرجان الفني الثقافي لمدينة بوزان بتونس، وحصلت عام 2006م من وزيري السياحة والصناعة التونسيين على وسام خاص تكريمًا لها على مُجمل أعمالها الفنية، كما تم تكريمها في عيد ميلاد مجلة الكواكب عام 2008م، أيضًا حصلت علي جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في مسلسل السيت كوم (جوز ماما) _ والذي أنتجته أيضًا_ في مهرجان (أوسكار) للدراما المصرية في دورته الأولى بالإسكندرية، بالإضافة إلى تكريمها من قبل المركز الكاثوليكي.

 

هالة صدقي الفنانة هالة صدقي المخرج نور الدمرداش الاعلامي معتز الدمرداش برنامج ضيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

رئيس الوزراء يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة.. صور

ترشيحاتنا

بايدن يكشف عن خطة جديدة لتخفيف ديون أصحاب القروض بعد إلغاء برنامجه السابق

جهازك هيتهكر في دقايق.. احذر معالجات Unisoc

سعر هيونداي توسان 2023 بالسوق السعودي .. صور

هبة مجدي تكشف بداية قصة حبها مع وزجها محمد محسن | فيديو

دعاء قيام الليل للفرج وقضاء الحاجة.. أدركه بـ 6 كلمات عن النبي

محمود سعد يثير الجدل: قعدت 20 سنة آكل لحم حمير.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

‎ما هي مدة ترك الأطعمة المطبوخة خارج الثلاجة؟

بعد 22 عاماً .. لطيفة تعيد ارتداء فستان " سكوت هنصور "

لوحة فنية تثبت نسب البيتزا إلى إيطاليا أبًا عن جد.. تفاصيل مدهشة

فيديو

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ