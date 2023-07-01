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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع صك الأضحية على الأهالي بقرى مركز الحسنة

الاستماع إلى شكاوى
الاستماع إلى شكاوى المواطنين بقرى الحسنة

تابع أحمد المغربي، سكرتير عام المركز ومدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء،  عملية توزيع صك الأضحية، على الأهالي بقرى مركز الحسنة  من جمعية “مصر الخير” على الأسر الأكثر احتياجا بتجمع الجوفة التابع لقرية الجدي مركز الحسنة، بحضور  رئيس الوحدة المحلية للقرية.

الأولى بالرعاية

وتم توزيع لحوم الأضاحي على عدد كبير من الأسر بالقرية، وذلك في إطار تنفيذ حملة مصر الخير لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.

وأكد أحمد محمد المغربي، أن رئاسة مركز ومدينة الحسنة، بالتنسيق مع  الجمعيات الأهلية تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأولى بالرعاية في مختلف نجوع وتجمعات مركز ومدينة الحسنة، خاصة القرى والمناطق النائية، لإدخال الفرحة والسعادة على الأسر بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

وخلال الزيارة، استمع سكرتير المركز والمدينة، إلى شكوى أهالي التجمع، الخاصة باحتياجات التجمع للعمل على وضع الحلول السريعة لها، وذلك بناءً على توجيهات رئيس المركز والمدينة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى المركز والمدينة والعمل على إعلاء مصالحهم.

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