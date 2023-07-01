الحرارة الشديدة تودي بحياة 13 شخصا في أمريكا

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم في أمريكا جراء الحرارة الشديدة، وتستمر درجة الحرارة المرتفعة منذ أسبوعين؛ حيث تأثرت أيضا بتدهور جودة الهواء جراء حرائق الغابات في كندا المجاورة، حسبما قالت السلطات المحلية الجمعة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وتضرب موجة حر شديد جنوب الولايات المتحدة، خصوصا تكساس ولويزيانا، مصحوبة بدرجات حرارة تتخطى 40 درجة مئوية.



يعد ذلك معدل لا يستبعد خبراء أن يكون الاحترار المناخي أحد أسبابه.

والأسبوع الماضي فَقَد مراهق وعيه ثم حياته خلال رحلة استكشافية في متنزه "بيج بيند" الطبيعي جراء حرارة لامست 48 درجة مئوية وفق السلطات المحلية.



وعثِر على سيدة تبلغ 62 عاما ميتة أيضا في لويزيانا في منطقة تركت فيها عاصفة آلاف العائلات بلا كهرباء وبالتالي من دون مكيفات، وقالت وزارة الصحة في الولاية إن "وفاتها مرتبطة بالحرارة".