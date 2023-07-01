1.57 تريليون دولار الأصول المالية الخارجية للقطاع المصرفي الصيني نهاية مارس

بلغت قيمة الأصول المالية الخارجية للقطاع المصرفي الصيني 1.57 تريليون دولار أمريكي في نهاية مارس الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين.

وذكرت وكالة "شينخوا" للأنباء الصينية أن الالتزامات المالية الخارجية للقطاع المصرفي بلغت 1.41 تريليون دولار في نهاية مارس، مما أدى إلى 153.9 مليار دولار من صافي الأصول الخارجية، وفقا للهيئة.

وضمن الأصول المالية الخارجية، بلغت أصول الودائع والقروض نحو 1 تريليون دولار، وهو ما يمثل 64 % من الإجمالي، بينما بلغت أصول السندات 354.4 مليار دولار، وهو ما يمثل 23 % من الإجمالي.

وفي الالتزامات الخارجية، بلغت التزامات الودائع والقروض 823.1 مليار دولار أو 58 % من الإجمالي، في حين بلغت حصص الملكية والالتزامات الأخرى 366.3 مليار دولار أو 26 % من الإجمالي.