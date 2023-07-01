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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التعليم العالي: إدراج 55 دورية علمية مصرية في تصنيف كلاريفيت 2022

تصنيف كلاريفيت لفهرسة
تصنيف كلاريفيت لفهرسة الأعمال البحثية في المجلات العلمية

أوضحت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد  وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية، أن نظام الفهرسة “كلاريفيت” هو نظام خطابي دولي لفهرسة الأعمال البحثية في المجلات العلمية، ويدرج هذا النظام المقالات العلمية والكتب أو بحث مراجعة أدبيات أو مقالة افتتاحية.

تطبيق كلاريفيت لا يدرج إلا الأعمال ذات الجودة العالية

وأكدت “الشاطر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على فضائية الأولى، أن هذا النظام يعتبر من أصعب نظم الفهرسة على مستوى العالم، لأنه لا يدرج إلا الأعمال ذات الجودة العالية التي تحتوي على استرشادات أو معامل تأثير قوي على مستوى العالم.

وأضافت مساعد وزير التعليم العالي، أنه من خلال  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم الاهتمام بالنظم المختلفة والصعبة مثل تصنيف كلاريفيت لرفع جودة الأبحاث العلمية الصادرة أو الصادر عن المجلات المصرية.

وأشارت عبير الشاطر إلى أن المجلات التي تم إدراجها عام 2022 هي مجلات تغطي قطاعات علوم مختلفة، فعلى مستوى العالم، توجد 5 قطاعات علوم أساسية كالعلوم الهندسية والطبية والإنسانية والطبيعية والعلوم البشرية، ولكن النصيب الأكبر كان للعلوم الهندسية والطبية والأساسية والطبيعية تم إدراجها في عام 2022 في نظام تصنيف كلاريفيت.

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