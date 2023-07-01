الأردن يحذر مواطنيه من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. ماذا سيحدث؟

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة بالاردن نهار اليوم، السبت، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وليلاً الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وبحسب وسائل إعلام، تحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

يوم الأحد، تستمر الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

والاثنين، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 32 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 15 وفي مرتفعات الشراة 29 - 14، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 32 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 26، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.