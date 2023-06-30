3 جرائم عائلية تهز الأردن في عيد الأضحى.. تفاصيل مروعة

لم يمر العيد بالأردن على كافة الأسر كباقياتها بالفرح والسرور والبهجة، حيث سجلت المحافظات الأردنية حوادث وجرائم هزت المجتمع لبشاعتها.



رجل يقتل زوجته

ففي الحادثة الأولى، قتلت سيدة جراء طعنها بأداة حادة (سكين) في منطقة الوسط التجاري بمحافظة الزرقاء شمالي العاصمة عمان.

وبحسب العربية نت، قال مصدر أمني إن السيدة أسعفت إلى مستشفى الزرقاء، وما لبثت أن فارقت الحياة، فيما تم إلقاء القبض على الزوج من قبل الأجهزة الأمنية، والتي شرعت بالتحقيق في ملابسات الحادثة.

سيدة تقتل أختها

وفي الحادثة الثانية، أقدمت سيدة على قتل أختها وهي من جنسية عربية بواسطة أداة حادة في منطقة سحاب بالعاصمة الأردنية عمان.

وأضاف المصدر أنه تم نقل الضحية إلى مستشفى التوتنجي والطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، مضيفا أن الأجهزة الأمنية ضبطت المتهمة وبوشرت التحقيقات.