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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 جرائم عائلية تهز الأردن في عيد الأضحى.. تفاصيل مروعة

صدى البلد

لم يمر العيد بالأردن على كافة الأسر كباقياتها بالفرح والسرور والبهجة، حيث سجلت المحافظات الأردنية حوادث وجرائم هزت المجتمع لبشاعتها.


رجل يقتل زوجته
ففي الحادثة الأولى، قتلت سيدة جراء طعنها بأداة حادة (سكين) في منطقة الوسط التجاري بمحافظة الزرقاء شمالي العاصمة عمان.

وبحسب العربية نت،  قال مصدر أمني إن السيدة أسعفت إلى مستشفى الزرقاء، وما لبثت أن فارقت الحياة، فيما تم إلقاء القبض على الزوج من قبل الأجهزة الأمنية، والتي شرعت بالتحقيق في ملابسات الحادثة.

سيدة تقتل أختها
وفي الحادثة الثانية، أقدمت سيدة على قتل أختها وهي من جنسية عربية بواسطة أداة حادة في منطقة سحاب بالعاصمة الأردنية عمان.

وأضاف المصدر أنه تم نقل الضحية إلى مستشفى التوتنجي والطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، مضيفا أن الأجهزة الأمنية ضبطت المتهمة وبوشرت التحقيقات.

أب يقتل ابنه
وقبل العيد بيوم أقدم شخص يعاني من اضطرابات نفسية على طعن ابنه الحدث 12 عاماً أثناء وجودهما داخل المنزل في منطقة أبو نصير في العاصمة عمّان، وما لبث أن فارق الحياة، فيما جرى ضبط الأب وبوشرت التحقيقات معه.

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