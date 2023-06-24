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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتلته لقمة .. صدمة في الأردن بعد وفاة شاب جامعي بطريقة غريبة ..ماذا حدث ؟

الشاب الفقيد
الشاب الفقيد

اتشحت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بالسواد حزناً على وفاة غريبة لشاب جامعي خلال تناوله الطعام، ما شكل صدمة لعائلته ومحبيه.

وبحسب وسائل إعلام ، فقد توفي الشاب العشريني محمد الدهني من بلدة كفرعوان في لواء الكورة بمحافظة إربد شمالي الأردن، إثر "شردقة" أو "غصة" خلال تناوله الطعام.
وبحسب تقرير الطب الشرعي يعود سبب الوفاة إلى نقص بالتنفس الحاد بسبب وجود بواقي طعام بمجرى التنفس.


من جانبها نعته جامعته وزملاؤه الذي كان يدرس معهم تخصص تمويل ومصارف في كلية الأعمال بجامعة آل البيت.

واستذكرت عائلته وأصدقاؤه ومحبوه دماثة أخلاقه ومحبته للآخرين وكيف كان يكافح من أجل الحصول على شهادته التعليمية في الجامعة.
ما هي "الشردقة"؟
يشار إلى أن "الشردقة" بالطعام تحصل غالباً عند محاولة ابتلاع لقمة كبيرة قبل مضغها جيداً، أو عند الكلام والضحك أثناء تناول الطعام.

وإذا حدث انسداد جزئي في مجرى التنفس فإن المصاب يستطيع أن يسعل بقوة لإزالة الجسم الغريب من حلقه، لكن قد يتحول الانسداد الجزئي إلى انسداد كامل لمجرى التنفس، عندها لا يستطيع المصاب السعال ولا الكلام، وقد يفقد الوعي.

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