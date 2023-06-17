فيديو أغضب الملايين| شاب يوثّق وفاة والده لحصد المشاهدات .. ماذا فعل؟

تسبب شاب مصري في استياء الكثيرين بعد نشره مجموعة من الفيديوهات التي توثق لحظات احتضار ووفاة والده على تطبيق "تيك توك".. ما القصة؟

شاب يوثق احتضار والده

في الفيديوهات، يظهر الشاب يصور والده في المستشفى وبعد وفاته، مما أثار غضب العديد من الناس الذين انتقدوا هذا التصرف واتهموه بالاستغلال والبحث عن الشهرة.

ونشر محمد علام، فيديو لوالده طريح الفراش في المستشفى، وعلق عليه: "أبويا بيموت، شيروا الفيديو عشان ناس كتير تدعيله"، وبالفعل دعا له عدد كبير من الناس.

ولكن لم يتوقف الأمر عند هذا، فبعد وفاة والده، بدأ الشاب محمد بنشر عدد من الفيديوهات التي التقطها لوالده في الساعات الأخيرة من حياته، فظهر في أحد الفيديوهات يبكي وهو يصور جثة والده في الكفن، وكتب: "أبويا مات شير الفيديو عشان الناس تدعي له بالرحمة".

الشاب محمد علام

الفيديو أثار الجدل

وتعرض الشاب محمد علام لهجوم حاد بعد هذا الفيديو الذي التقطه لوالده وهو في طريقه للمستشفى، وكان في حالة إعياء شديدة.

كتب الشاب على الفيديو: "كانت آخر مرة أشوف أبويا فاتح عينيه"، لتنهال عليه موجة من التعليقات الغاضبة التي لامته على تصوير والده في مثل هذا الوضع، واتهمته باستغلاله لحصد عدد من المشاهدات.

ورغم حصد الفيديو أكثر من مليون مشاهدة، سخر متابعوه من تصرفه الغريب وكتب أحدهم معلقاً: "جدع جدع وراجل وبتخاف على أبوك، متنساش تصوره وهو نازل القبر هتجيب معاك تفاعل قوي جدا".

فيما قال آخر: "هو فيه حد أبوه بيموت وبيصور، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته"، بينما قالت أخرى "أهم حاجة الريتش يا جماعة و اهو يبقى طلع بمصلحة من موت ابوه".

وردًا على هذه الانتقادات، نفى الشاب أن يكون هدفه حصد المشاهدات أو التريند ، مشيراً إلى أنه أراد دعوة الناس للدعاء لوالده بعد وفاته.