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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

للمرة الثانية خلال شهر.. سبب وفاة تيك توكر صيني في بث مباشر

للمرة الثانية خلال
للمرة الثانية خلال شهر..وفاة تيك توكر صيني في بث مباشر

يعتقد المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المحتويات الجرئية تزيد من فرصهم في حصد الأموال من خلال متابعيهم دون الاعتبار بأي معايير قد تعرض حياتهم للخطر بإصابة أو موت. 

في ثاني حادثة مأساوية من نوعها خلال شهر واحد في الصين، توفي تيك توكر شهير يبلغ من العمر 27 عاما ويدعي “هونج يوان” خلال بث مباشر، وفقا لما نقلته وسائل إعلام صينية وعالمية. 

وفاة تيك توكر في بث مباشر 

يرجع سببب وفاة التيك توكر الصيني الثاني “هونج يوان” خلال أقل من شهر من وفاة التيك توكر “وانج” إلى قيامهما بالاستهلاك المفرط للكحول خلال البث المباشر علما بإن المؤثران يعرفان بعضهما البعض وقد حضر الثاني جنازة الأول قبل أيام. 

وأكدت زوجة “هونج يوان”  وفاته عبر وسائل الإعلام الصينية Jimu News مبينة أنه كان يحاول كسب المال لسداد ديونه.

و أظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت لمتابعي هونج يوان البالغ عددهم 176 ألفا عشرات الزجاجات من الكحول مكدسة. 

وأضافت زوجة التيك توكر، المعروفة باسم “لي” أنها ستعمل خلال حياتها لتسديد ديون زوجها والتي كونها على مدار ثماني سنوات ، وفقًا لما ذكرته “ستريتس تايمز”.

وتتحمل الزوجة الآن مسؤولية ابن يستعد لبدء روضة الأطفال هذا العام. 

جنون تيك توك.. نهاية مأساوية لشاب صيني بسبب تحدي بث مباشر

عالم صيني يطلق مفاجأة جديدة حول أصل فيروس كورونا.. ماذا قال؟

هونج يوان
زجاجات الخمر
التيك توكر وانج

 

 

 

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