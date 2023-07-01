3 وزارات دفاع تعلق على التحركات العسكرية الروسية و الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الأوكرانية "من شبه المؤكد" أن يتم إعادة انتشارها في الضفة الشرقية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون الجنوبية، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وأوضحت الوزارة، في تحديثها اليومي، أن القتال اشتد في الضفة الشرقية اعتبارًا من 27 يونيو وأن روسيا "أعادت على الأرجح تخصيص" عناصر من مجموعة دنيبرو للقوات "لتعزيز قطاع زابوريجيا ".

وأضافت الوزارة أن القتال حول رأس الجسر يكاد يكون معقدًا بسبب "الفيضانات والدمار والطين المتبقي" من انهيار سد نوفا كاخوفكا في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت تقارير، أن وزارة الدفاع اليابانية قالت في وقت متأخر يوم الجمعة إنها رصدت سفينتين تابعتين للبحرية الروسية في المياه بالقرب من تايوان وجزر أوكيناوا اليابانية في الأيام الأربعة السابقة، في أعقاب إعلان مماثل هذا الأسبوع من تايوان.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية ، الثلاثاء ، إنها رصدت فرقاطتين روسيتين قبالة ساحلها الشرقي وأرسلت طائرات وسفنًا للمراقبة.

وقالت الحكومة اليابانية الشهر الماضي إن تكرار النشاط العسكري الروسي بالقرب من الأراضي اليابانية ، بما في ذلك التدريبات المشتركة مع القوات الصينية ، يشكل "قلقًا خطيرًا" على الأمن القومي الياباني.

انضمت اليابان وتايوان إلى الولايات المتحدة وحلفائها في فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا بعد دخولها لأوكرانيا العام الماضي.

وقالت الوزارة اليابانية إن فرقاطتين شوهدتا لأول مرة على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب جزيرة يوناجوني الواقعة في أقصى غرب اليابان في محافظة أوكيناوا في تايوان صباح الثلاثاء.

وأضافت أن السفن أبحرت ذهابًا وإيابًا عبر المياه بين يوناجوني وتايوان ، وتحركت شرقًا وشوهدت آخر مرة يوم الجمعة في المياه بين جزيرتي مياكو وأوكيناوا ، مضيفة أن اليابان أرسلت سفينتين لمراقبة السفن الروسية.

وذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية يوم الثلاثاء أن مفرزة من السفن التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي دخلت الأجزاء الجنوبية من بحر الفلبين لأداء مهام كجزء من ممر بحري بعيد المدى.

وحول الحرب أيضا، قال جنرال أمريكي كبير هو مارك ميلي رئيس الأركان، إن الهجوم المضاد الأوكراني سيكون طويلاً و "دموي للغاية"، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وأكد الجنرال رفيع المستوى، أن الهجوم المضاد لأوكرانيا سيكون صعبًا وسيستغرق تحقيق المكاسب وقتًا طويلاً وسيكون "دمويًا".