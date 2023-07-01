بعد مرور مفاجئ.. إحالة العاملين بالوحدة الصحية بقرية القسيمة مركز الحسنة للتحقيق

كلف المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مجلس مدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء، عبد الناصر أبو مرعي من العاملين بالوحدة المحلية بقرية القسيمة، والقائم علي نوبتجية العيد بعمل مرور مفاجئ علي الوحدة الصحية بقرية القسيمة للوقوف علي مستوي الخدمات التي تقدم للأهالي بالقرية ومدي إلتزام العاملين وإعداد تقرير كامل .

الأطقم الطبية:

وأثناء المرور علي الوحدة الصحية ، تبين عدم تواجد الأطقم الطبية والعاملين بمقر عملهم، وعليه قرر إحالة جميع العاملين للتحقيق معهم لعدم تواجدهم بمقر عملهم.

ورفع رئيس المركز والمدينة تقرير مفصل للدكتور وكيل وزارة الصحة بالعريش بالواقعة.

وأكد أنه لن يتم التهاون مع أي موظف او طبيب حال رصد أي مخالفات أو تقصير في الخدمات التي تقدم للمواطنين ٠

