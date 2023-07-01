بسبب حرارة الجو.. تغير ألوان بحر الصين الميت| شاهد

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن لوحة تغير ألوان بحر الصين الميت بسبب حرارة الجو، فتبدو كأنها لوحة فنية بديعة لتنوع الألوان فيها، إلا أنها في الحقيقة بحيرة لا حياة فيها.

وعرض التقرير، أنها بحيرة يونتشنغ الصينية المعروفة أيضا ب " بحر الصين الميت"، لارتفاع نسبة الملوحة بمياهها وانعدام الحياة فيها، فيتحول لونها إلى الوردي والبني والبرتقالي والوان أخري من ارتفاع درجات الحرارة واشتداد اشعة الشمس، حيث تساعد بنمو أنواع من الطحالب تعكس هذه الألوان.

تجذب البحيرة الآلاف إليها خلال فصل الصيف، بسبب لونها الطبيعي مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.