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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هرب من حرارة الجو فمات غرقا.. انتشال جثمان طالب من بحر شبين الكوم

غرق طفل في المنوفية
غرق طفل في المنوفية

لقي طالب مصرعه غرقا عقب نزوله للاستحمام ببحر شبين الكوم باول طريق كفر الحمادية بمركز بركة السبع.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بتلقيهم بلاغا بغرق طالب عقب نزوله للاستحمام هربا من حرارة الجو.

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بالانتقال تبين غرق الطالب محمد ماجد مرسى شريف 14 سنة مقيم ببركة السبع غرب أثناء الاستحمام ببحر شبين الكوم ببركة السبع اول طريق كفر الحمادية اليوم .

وتم استدعاء الإنقاذ النهرى والشرطة وتم انتشال الجثمان وايداعه بمستشفى بركة السبع.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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