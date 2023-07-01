عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم العالي: تصنيف كلاريفيت من أصعب نظم الفهرسة على مستوى العالم

وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى والبحث العلمي

تحدثت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية، عن إدراج 55 دورية علمية مصرية في تصنيف كلاريفيت 2022، موضحة أن هذا التصنيف نظام بريطاني دولي لفهرسة الأعمال البحثية في المجالات العلمية، إذ يدرج المقالات العلمية ومراجعة الكتب أو الأبحاث أو الأدبيات، مشيرة إلى أن تصنيف كلاريفيت من أصعب نظم الفهرسة على مستوى العالم كونه لا يدرج إلا الأعمال ذات الجودة العالية ألية تضم استشهادات او معامل تأثير عالي على مستوى العالم.

تطبيق كلاريفيت لا يدرج إلا الأعمال ذات الجودة العالية ويغطي 5 قطاعات مختلفة

وأضافت «الشاطر»، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «الوزراة تضع نصب أعينها نظم الفهرسة العالمية المختلفة مثل كلاريفيت و انلاتكس وغيرهم باعتبارهم مرجعية لرفع جودة الأعمال العلمية الصادرة عن باحثين مصريين أو مجالات مصرية»، مشيرة إلى أن المجلات التي جرى إدراجها في تصنيف كلاريفيت تغطي قطاعات علوم مختلفة، إذ أنه هناك 5 قطاعات علوم أساسيين مثل العلوم الهندسية والطبية والطبيعية والإنسانية فضلا عن العلوم الأساسية.

وتابعت، أن العلوم الهندسية والطبية والأساسية كان لهم نصيب الأسد من الدوريات التي أدركت في تصنيف كلاريفيت، ياتي ذلك فضلا عن عدد من العلوم الطبيعية التي جرى إدراجها بالتصنيف عام 2022، مشيرة إلى أن المجلات في العلوم الإنسانية من أصعب نظم الفهرسة على مستوى العالم، ولكن لدينا 3 مجلات في العلوم الإنسانية تابعين للجامعات المصرية تم إدراكهم في التصنيف ذاته.

 

مساعد وزير التعليم العالي تصنيف كلاريفيت إدراج 55 دورية يدرج المقالات العلمية أصعب نظم الفهرسة ذات الجودة العالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

حفيد الزعيم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

عقوبات صارمة تنتظر جزار المونوريل بعد ضبطه.. صور

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

أول تحرك من الجهات المعنية بشأن تعدي جزار على أحد أعمدة المونوريل

إجراءات قانونية لمعاقبته.. بيان عاجل من هيئة الأنفاق حول واقعة جزار المونوريل

بيان عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023 بشأن امتحاني الفيزياء والتاريخ

ترشيحاتنا

حرق القرآن السبب.. انضمام السويد للناتو بات معقدا بعد ضعف موقف تركيا

اليوم .. كوكب عطارد في الاقتران الشمسي العلوي

في مكالمة هاتفية..وزير الخارجية التركي يجري محادثات مع نظيره السعودي

تعرف على حالات استبعاد المتبرع بالدم أو البلازما طبقا للقانون

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

الكيلو بـ 20 ألف جنيه.. ماذا تعرف عن "الواغيو" أغلى لحم في العالم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتحرك بصعوبة.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نجوى كرم| شاهد

فوائد تناول اللحوم للأطفال| تعرف عليها

خبير مناعة يكشف نصائح للحفاظ على سلامة البنكرياس| تفاصيل

صور جديدة تجمع حفيد عادل إمام مع خطيبته من أيام الطفولة.. شاهد

فيديو

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ