المدرعات تملأ الشوارع.. فرنسا تستعد لتشييع جثمان نائل المرزوقي بـ45 ألف شرطى

أفاد تقرير أذاعته فضائية العربية من خلال تقرير، حول حالة تأهب أمني في فرنسا لتشييع جثمان " نائل" الذي قتل إثر إطلاق النار عليه من شرطي فرنسي.

" ٤٥ ألف شرطى مستنفر ومدرعات تملأ الشوارع"، هكذا تستعد فرنسا لتشييع جثمان المراهق" نائل" الذي يبلغ من العمر ١٧ عاما وهو فرنسي من أصول جزائرية.

ناشدت مدن فرنسية عدة بإرسال المزيد من التعزيزات الأمنية، خوفا من تصاعد التوترات والأعمال التخريبية والسرقة والنهب والمواجهات ببن الشرطة والمتظاهرين .

أوقفت فرنسا الشرطي قاتل “ نائل” بتهمة القتل العمد

أكد قصر الإليزية، أنه لا توجد ضرورة لفرض حالة الطوارئ في البلاد بعد، حيث أوقفت السلطات شرطي المرور قاتل نائل بتهمة " القتل العمد".