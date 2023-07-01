بعد دعم أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي.. رد فعل «زيلينسكي» على موقف إسبانيا

وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، الشكر لإسبانيا لدعمها بلاده في طريق انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “أشكر إسبانيا لدعمها أوكرانيا في طريق انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. ناقشنا البداية الوشيكة للمفاوضات بشأن العضوية”.

وأضاف أن الاقتراب من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يحفز المدافعين عن البلاد كثيرًا، لأنه يقنع كييف بأن أوروبا ترى تكلفة حماية الشعب الأوكراني لنفس القيم المحمية بالفعل لكل دولة في الاتحاد الأوروبي.

ولفت “كما أنني ممتن لدعم حركتنا في الناتو.. إنها الحقيقة الواضحة الآن - كلما اتسع نطاق الناتو في أوروبا، كلما اتسعت مساحة السلام في أوروبا”.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أعلن اليوم السبت، في كلمة أمام البرلمان الأوكراني بمناسبة بدء رئاسة بلاده لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن "أوروبا ستواصل دعمها لأوكرانيا بغض النظر عن الثمن الذي ستدفعه مقابل ذلك".

وأضاف سانشيز، حسبما نقلت قناة "أر تي في إي" الإسبانية، مخاطبًا البرلمان الأوكراني: "أردت أن أخبركم أننا معكم وسنظل معكم لأطول فترة ممكنة. أردت أن أخبركم أننا سندعم أوكرانيا بغض النظر عن الثمن الذي يتعين دفعه".

وتابع “هناك حزمة مساعدات جديدة بقيمة 55 مليون يورو لأوكرانيا يمولها البنك الدولي مع دعم الشركات الأوكرانية الصغيرة والمتوسطة الحجم”.

وبشأن تطلعات أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، قال سانشيز: "لا أحد يستحق صفة المرشح أكثر من أوكرانيا"، لكنه أشار إلى أن "هذه ليست عملية سهلة، خاصة في سياق الحرب المستمرة".