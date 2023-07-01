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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اعتقال 1300 شخص.. السلطات الفرنسية تسمح بإقامة جنازة نائل بمكان مقتله

صدى البلد

بدأت منذ قليل، جنازة المراهق الفرنسي نائل الذي أدى مقتله على أيدي الشرطة إلى اندلاع احتجاجات عنيفة لمدة أربع ليالٍ في جميع أنحاء فرنسا، أدت إلى اعتقال أكثر من 1300 شخص حتى اليوم السبت.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تجمع أفراد العائلة والأصدقاء بعد ظهر اليوم السبت بالتوقيت المحلي لحضور جنازة الشاب البالغ من العمر 17 عامًا في مسجد بنانتير، ضاحية باريس حيث قُتل هناك.

وكان هناك تواجد أمني مكثف للحفاظ على النظام حول المسجد. 

وقالت مونيا والدة الصبي لمحطة تلفزيون “فرانس 5” أمس الجمعة إنها تلقي باللوم فقط على الضابط الذي أطلق النار على ابنها نائل.

ومع ذلك، أثار القتل اضطرابات مدمرة واسعة النطاق.

واستمرت الاحتجاجات حتى الساعات الأولى من اليوم السبت في تحد للحظر الذي تم الإعلان عنه أمس في البلاد مع اندلاع أعمال شغب في عدة مدن.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم السبت، إنه تم اعتقال 1311 شخصًا في أعقاب أحداث العنف في الليلة الرابعة.

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن 2560 حريقًا على الطرق العامة، فيما أصيب 79 من رجال الشرطة والدرك خلال ليلة الجمعة ووقع 58 هجوما على مراكز الشرطة والدرك.

الشرطة نائل احتجاجات فرنسا نائل فرنسا

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