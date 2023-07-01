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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لحظة وفاء.. ممر شرفي لوالدة مدرس تاريخ بالإسماعيلية من الطلاب.. صور

خلال الاحتفالية
خلال الاحتفالية

نظم طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، ممر شرقي لوالدة المدرس أحمد العراقي، تقديرا له.


وقال الطلاب أنهم حرصوا علي إقامة الممر الشرفي لوالدة مدرسهم تقديرا له ولمجهوده خاصة أنه متواصل معهم بشكل دائم علي مدار 24 ساعة عبر رسائل الواتس اب للاجابة علي استفساراتهم خلال فترة المراجعة النهائية المجانية.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=284983474010643&id=100053232286266&sfnsn=scwspmo&mibextid=RUbZ1f

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وكانت دموع الأم تسبق حفاوة الاستقبال أثناء استقبال الطلاب بالممر الشرفي.
كما ارتدي الطلاب تيشرتات عليها صورته والتقطوا الصور التذكارية مع مدارسهم.

ونظم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي مجلس الشباب المصري محافظة الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد صالح منسق المحافظة، مراجعة نهائية لمادة التاريخ لمستر احمد العراقي.

من جانبه قال أحمد العراقي عضو هيئة مكتب مجلس الشباب المصري محافظة الإسماعيلية ومدرس التاريخ، أن مراجعة اليوم تأتي في إطار عمل لجنة الأنشطة الطلابية بالمجلس اكبر مراجعة نهائية مجانيه لعدد 500 طالب وطالبه من طلبة الثانوية العامة ليلة الامتحان في ماده التاريخ

في سياق متصل أشاد محمد سيف مدير المكاتب  التنفيذية الاقليميه مجلس الشباب المصري بالدور الكبير والفعال لمجلس الشباب المصري محافظة الإسماعيلية.

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التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي محافظة الاسماعيلية مادة التاريخ

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