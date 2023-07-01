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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية الإماراتية بشأن أحداث العنف في فرنسا

صدى البلد

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع فرنسا، وخاصة بعد الأحداث الشغب والعنف التي شهدتها باريس في الآونة الأخيرة، مؤكدة على ضرورة عودة التهدئة وخفض التصعيد واحترام قواعد ومبادئ القانون في فرنسا.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أنها تمتلك ثقة كبيرة في قدرة فرنسا على تجاوز الأحداث الجارية، مشيرة إلى أن فرنسا تعد مثالاً للدولة التي تراعي مصالح شعبها.

و أشارت الخارجية الإماراتية إلى أن موقف الإمارات تدعو إلى تحقيق الاستقرار والأمن، وحماية المنشآت المدنية ومؤسسات الدولة.

ومنذ وقت قليل، قال الإدعاء العام الفرنسي، إنه تم احتجاز 106 أشخاص بينهم 27 قاصرا بعد أعمال الشغب يومي الجمعة والسبت. وأعلنت وسائل الإعلام الفرنسية، إصابة 7 ضباط شرطة بالرصاص خلال أعمال الشغب في ليون أمس.

وتوقفت حركة المواصلات في ستراسبورج بفرنسا، وأغلقت متاجر في باريس واجهتها بستائر حديدية خشية النهب والشغب. وفي هذا الصدد، وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن ارتفاع أعداد المعتقلين لديها ووصل إلى 1311 شخصا بعد ليلة رابعة التي شهدتها فرنسا من أعمال العنف والتخريب.

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