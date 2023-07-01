عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال النصف الأول

اقتصاد الإمارات|26.9 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي

أسواق الخليج
أسواق الخليج

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 26 ألفا و953 حسابا جديدا للمستثمرين خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية منها "ديوا" و"تيكوم" و"تعاونية الاتحاد" و"سالك" و"إمباور" و"تعليم" و"الأنصاري" للخدمات المالية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق بيانات سوق دبي المالي والتي نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية “وام” فقد سجل عدد الحسابات الجديدة نمواً كبيراً بنسبة قاربت 48 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 18 ألفا و204 حسابات جديدة خلال النصف الأول من 2022.

اقتصاد الإمارات| 2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

اقتصاد الامارات.. 6.1 % نموا في الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4246 حساباً جديداً في يونيو الماضي و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير و3082 حساباً في يناير 2023.

واستحوذت شركة "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية" - وفق البيانات - على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 6532 حسابا، ثم "الرمز كابيتال" بواقع 4760 حساباً، ثم "بي اتش ام كابيتال" بنحو 3870 حساباً يليه "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" 3010 حسابات، و"الدولية للأوراق المالية" 2285 حساباً، و"المشرق للأوراق المالية" 1808 حسابات.

وجاءت "المجموعة المالية هيرميس - الإمارات" في المركز الثامن بنحو 838 حساباً، ثم "أبوظبي التجاري للأوراق المالية" بنحو 684 حساباً و"أرقام للأوراق المالية" 615 حساباً و"أبوظبي الأول للأوراق المالية" 537 حساباً، و"أتش أس بي سي الشرق الأوسط" 415 حساباً و"الشارقة الإسلامي للخدمات المالية" 398 حساباً و"شروق للأسهم والسندات" 313 حساباً و"الأنصاري للخدمات المالية" 262 حساباً.

من ناحية أخري، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة، أكثر من 1.74 مليون صفقة خلال النصف الأول من العام الجاري، على عدد 50.8 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 92.8 مليار درهم.

واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.4 في المائة أو ما يعادل 18.03 مليار درهم، ثم "بي اتش ام كابيتال" بحصة 15.1 في المائة توازي 14.05 مليار درهم، وثالثاً "أرقام سيكيورتيز" بنحو 11.2 مليار درهم أو ما نسبته 12.11 في المائة، و"الإمارات دبي الوطني" 7.86 مليار درهم و"الرمز كابيتال" 6.4 مليار درهم، و"أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" 5.98 مليار درهم، و"اكس كيوب – صانع سوق" 5.3 مليار درهم، و"أبوظبي الأول للأوراق المالية" 2.62 مليار درهم.

اقتصاد الامارات اخبار الخليج مال واعمال سوق دبي المالي أسواق الخليج Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

خدت قرار سريع| رد فعل صادم من غادة عبد الرازق بعد طلاقها

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

معركة كلامية بين خالد الغندور وأحمد شوبير بسبب إمام عاشور.. شاهد

مقتل نائل في فرنسا| شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة عن الحادث «لإثبات الحقيقة»

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

هذه قائمة التهم الموجهة له| تشميع وغلق محل جزار المونوريل .. صور

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات.. 2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

ترشيحاتنا

تطورات أزمة عنف فرنسا .. نصب أكمنة لـ قوات إنفاذ القانون

غالبًا رايح الدوحة بكره.. شوبير يعلن خبرا مهمًا عن حمدي فتحي

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

حفاظا على حياة الأطفال .. مبيدات طبيعية لقتل الذباب

كارثة طبيعية في غرب اليابان.. وفاة شخص ومفقودان بسبب الأمطار الغزيرة

دعاء إتمام الحج.. وهذه الأعمال ينبغي أن يداوم عليها بعد العودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفشة المحمرة | بأسهل الخطوات

أبو التفانين.. القصة الكاملة لتعليق جزار لحوم العيد على أعمدة المونوريل

7 أسباب| تفاصيل مدهشة.. لماذا لم يلبس الفراعنة الفضة؟

إياك تتجهلها| علامات خطيرة تشير للإصابة بـ السرطان

فيديو

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

رقص مع الأطفال.. التيك توكر نويل روبيسون يزور مستشفى57357.. فيديوجراف

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ