عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم، أكثر من 2.6 مليار درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 637 مبايعة بقيمة 2.19 مليار درهم منها 61 مبايعة للأراضي بقيمة 653.87 مليون درهم و576 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.54 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 350 مليون درهم في منطقة عود ميثا تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 64 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 337.17 مليون درهم منها 30 رهن أراض بقيمة 80.48 مليون درهم و131 رهن فلل وشقق بقيمة 256.69 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 52 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 2 بقيمة 45 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 94.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة سيح شعيب 2 بقيمة 40 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 17 مليون درهم.
 

أهم مبايعات الأراضي الاراضى التصرفات العقارية دائرة الأراضي دبي اليوم مبايعات الأراضي مبايعات الشقق منطقة نخلة جميرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

سيناريوهان.. حظوظ المنتخب الأولمبي للبعد عن شبح الخروج من كأس أمم إفريقيا

وقع من على السطح ومات.. مقطع مروع لهروب عجل في عيد الأضحى| شاهد

مشكلة في عصب القدم.. تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

مفاجأة.. فرج عامر يكشف صفقة تبادلية وشيكة بين الأهلي وبيراميدز

فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن نجم الأهلي المحتمل

ترشيحاتنا

الظهور بملابس نسائية.. ويجز مطرب الراب المثير للجدل وقصة خلافه مع الموسيقيين

3 أسباب للإصابة بسرطان البروستاتا.. تعرف عليها

بيان عاجل من أمن الدولة السعودي بشأن الحج

الكرملين: روسيا ليست لها علاقة بأنشطة شركة فاجنر العسكرية في إفريقيا

أول أيام العيد.. كولر يصدر قرارا عاجلا للاعبي الأهلي بسبب تلك الأكلات

حكم ترك خطبة العيد والانصراف بعد أداء الركعتين مع الإمام.. أزهري يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تنظيف الكرشة بملح الليمون؟.. لن تتوقع النتائج

كيف يأكل مريض النقرس اللحوم في العيد بأمان؟

تحذير للمواطنين| مرض خطير ينتشر بأيام العيد.. وهذه طرق الوقاية منه (إيه الحكاية؟)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع ؟.. لن تتوقع

فيديو

تصوير لحظة الانهيار.. الدقائق الأخيرة لعقار الإسكندرية المنهار قبل السقوط

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ