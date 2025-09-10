قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
لسنا مثل جيل عبد الله غيث.. هالة صدقي: لا نملك دراما تُظهر اتقان الفصحى
مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم مروع أعلى دائري الوراق
مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية
محامية بوسي شلبي: الزواج لمدة 20 عامًا دون انقطاع حتى رحيل محمود عبد العزيز
شكوى ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز بسبب تحريف قرارات النيابة.. تفاصيل
اتصلوا بهذا الرقم.. نيفين منصور تنقل رد الصحة على المستشفيات المخالفة للعلاج بالمجان
محامية بوسي شلبي: التحقيقات أثبتت استمرار الزواج حتى وفاة محمود عبد العزيز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محامية بوسي شلبي: الزواج لمدة 20 عامًا دون انقطاع حتى رحيل محمود عبد العزيز

بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز
بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز
إسراء صبري

علّقت المستشارة هايدي الفضالي، محامية الإعلامية بوسي شلبي، على الجدل المثار بشأن ما تم تداوله من أنباء حول صدور طلب رسمي من جهات التحقيق بتغيير الحالة الاجتماعية لموكلتها من "أرملة" إلى "مطلقة"، وذلك بناءً على ادعاءات مقدمة من ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وأكدت المستشارة هايدي الفضالي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن ما يروّجه دفاع الشاكين في القضية لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات تمثل تحريفاً للقرارات الصادرة من النيابة العامة وتعد أكاذيب بحق موكلتها، بل وتمثل قولاً على النيابة العامة بما لم تقرره.

وأوضحت هايدي الفضالي، أن النيابة العامة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة عند نظر البلاغ، حيث استعلمت من مصلحة الأحوال المدنية، واستجوبت الشهود، ومن أبرزهم داليا ابنة شقيقة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، التي كانت تعيش معهم في منزل الأسرة وشهدت على تفاصيل حياتهما الزوجية.

وأضافت محامية بوسي شلبي، أن التحقيقات أثبتت بشكل يقيني أن الفنان الراحل قام بنفسه بتجديد بطاقة الرقم القومي قبل وفاته، وهو ما يؤكد استمرار الزواج لمدة عشرين عامًا دون انقطاع حتى رحيله.

وتساءلت الفضالي قائلة: "هل يُعقل أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان يعلم أنه يقدم أوراقاً مزوّرة للسجل المدني عند تجديد بطاقة الرقم القومي؟"، مشددة على أن الأوراق الرسمية التي قدّمها بنفسه لمصلحة الأحوال المدنية تثبت أن بوسي شلبي كانت زوجته حتى وفاته.

وأشارت محامية بوسي شلبي إلى أن زميلها المستشار هاني حمودة، المحامي المشارك في القضية، حضر التحقيقات وأصدر بيانًا صحفيًا مدعمًا بالمستندات التي تثبت صحة الزواج، والتي تم اعتمادها في محاضر النيابة العامة.

وأضافت أنها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً، وتقدمت بشكوى رسمية إلى نقابة المحامين ضد محامي ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مطالبة بمساءلته تأديبيًا لما قاموا به من نشر أخبار ومعلومات غير صحيحة وتحريف لقرارات النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقواعد المهنة وإضراراً بمصلحة موكلتها.

واختتمت الفضالي تصريحها بالتأكيد على أن القانون يعاقب على تداول ونشر أي أخبار كاذبة تمس الحياة الشخصية للأفراد، وأنها ماضية في اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية موكلتها ورد الاعتبار لها أمام الرأي العام.

 

بوسي شلبي محمود عبد العزيز الأحوال المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

ترشيحاتنا

منتخب مصر يقترب من حسم التأهل لمونديال 2026.. وهذا موعد مباراته المقبلة

منتخب مصر يقترب من حسم التأهل لمونديال 2026.. وهذا موعد مباراته المقبلة

القمر

اكتمال القمر.. لماذا يكون لونه أحمر؟

هدير عبد الرازق تواجه الحكم بالحبس.. وهذه التهم المنسوبة إليها

هدير عبد الرازق تواجه الحكم بالحبس.. وهذه التهم المنسوبة إليها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

طرق طبيعية لعلاج لدغات البعوض.. اعرفها

لدغات الباعوض
لدغات الباعوض
لدغات الباعوض

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو
طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو
طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

لقطات من افتتاح معرض ميونخ الدولي للسيارات 2025

معرض ميونخ الدولي للسيارات
معرض ميونخ الدولي للسيارات
معرض ميونخ الدولي للسيارات

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد