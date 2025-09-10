محامية بوسي شلبي: الزواج لمدة 20 عامًا دون انقطاع حتى رحيل محمود عبد العزيز

علّقت المستشارة هايدي الفضالي، محامية الإعلامية بوسي شلبي، على الجدل المثار بشأن ما تم تداوله من أنباء حول صدور طلب رسمي من جهات التحقيق بتغيير الحالة الاجتماعية لموكلتها من "أرملة" إلى "مطلقة"، وذلك بناءً على ادعاءات مقدمة من ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وأكدت المستشارة هايدي الفضالي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن ما يروّجه دفاع الشاكين في القضية لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات تمثل تحريفاً للقرارات الصادرة من النيابة العامة وتعد أكاذيب بحق موكلتها، بل وتمثل قولاً على النيابة العامة بما لم تقرره.

وأوضحت هايدي الفضالي، أن النيابة العامة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة عند نظر البلاغ، حيث استعلمت من مصلحة الأحوال المدنية، واستجوبت الشهود، ومن أبرزهم داليا ابنة شقيقة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، التي كانت تعيش معهم في منزل الأسرة وشهدت على تفاصيل حياتهما الزوجية.

وأضافت محامية بوسي شلبي، أن التحقيقات أثبتت بشكل يقيني أن الفنان الراحل قام بنفسه بتجديد بطاقة الرقم القومي قبل وفاته، وهو ما يؤكد استمرار الزواج لمدة عشرين عامًا دون انقطاع حتى رحيله.

وتساءلت الفضالي قائلة: "هل يُعقل أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان يعلم أنه يقدم أوراقاً مزوّرة للسجل المدني عند تجديد بطاقة الرقم القومي؟"، مشددة على أن الأوراق الرسمية التي قدّمها بنفسه لمصلحة الأحوال المدنية تثبت أن بوسي شلبي كانت زوجته حتى وفاته.

وأشارت محامية بوسي شلبي إلى أن زميلها المستشار هاني حمودة، المحامي المشارك في القضية، حضر التحقيقات وأصدر بيانًا صحفيًا مدعمًا بالمستندات التي تثبت صحة الزواج، والتي تم اعتمادها في محاضر النيابة العامة.

وأضافت أنها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً، وتقدمت بشكوى رسمية إلى نقابة المحامين ضد محامي ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مطالبة بمساءلته تأديبيًا لما قاموا به من نشر أخبار ومعلومات غير صحيحة وتحريف لقرارات النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقواعد المهنة وإضراراً بمصلحة موكلتها.

واختتمت الفضالي تصريحها بالتأكيد على أن القانون يعاقب على تداول ونشر أي أخبار كاذبة تمس الحياة الشخصية للأفراد، وأنها ماضية في اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية موكلتها ورد الاعتبار لها أمام الرأي العام.



