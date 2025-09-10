محامية بوسي شلبي: التحقيقات أثبتت استمرار الزواج حتى وفاة محمود عبد العزيز

أكدت المستشارة هايدي الفضالي، محامية الإعلامية بوسي شلبي، أن التحقيقات الرسمية أثبتت بشكل قاطع استمرار زواج موكلتها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز حتى وفاته، نافية ما تردد حول وجود طلب من جهات التحقيق لتغيير حالتها الاجتماعية من "أرملة" إلى "مطلقة".

وأوضحت الفضالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، أن النيابة العامة قامت باستيفاء جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك الاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية وسماع أقوال الشهود، وعلى رأسهم داليا، ابنة شقيقة الفنان الراحل، التي أقرت باستمرار العلاقة الزوجية حتى آخر يوم في حياة محمود عبد العزيز.



وأضافت أن الفنان الراحل قام بنفسه قبل وفاته بتجديد بطاقة الرقم القومي، وهو ما يثبت قانونيًا أن حالته الاجتماعية كانت "متزوج"، متسائلة: «هل يُعقل أن يقدم الفنان محمود عبد العزيز أوراقًا مزوّرة للسجل المدني؟».

وشددت على أن الأوراق الرسمية التي قدّمها بنفسه لمصلحة الأحوال المدنية تثبت أن بوسي شلبي كانت زوجته حتى وفاته.



