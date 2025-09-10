قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
لسنا مثل جيل عبد الله غيث.. هالة صدقي: لا نملك دراما تُظهر اتقان الفصحى
مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم مروع أعلى دائري الوراق
مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية
محامية بوسي شلبي: الزواج لمدة 20 عامًا دون انقطاع حتى رحيل محمود عبد العزيز
شكوى ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز بسبب تحريف قرارات النيابة.. تفاصيل
اتصلوا بهذا الرقم.. نيفين منصور تنقل رد الصحة على المستشفيات المخالفة للعلاج بالمجان
محامية بوسي شلبي: التحقيقات أثبتت استمرار الزواج حتى وفاة محمود عبد العزيز
اتصلوا بهذا الرقم.. نيفين منصور تنقل رد الصحة على المستشفيات المخالفة للعلاج بالمجان

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

قالت الإعلامية نيفين منصور، إنه بعد حديث النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن آليات تنفيذ قرار العلاج المجاني في حالات الطوارئ، تواصل الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، مع البرنامج.

وأوضحت أن متحدث الصحة أوضح أن هناك إجراءات وعقوبات حاسمة وفورية تتخذها وزارة الصحة ضد المستشفيات التي لا تطبق قرار العلاج المجاني في حالات الطوارئ.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد”، أن العقوبات تصل لـ الإغلاق وسحب الترخيص، وأن هذا يكون على المستشفيات الخاصة، وأن المتسبب في عدم تنفيذ القرار في المستشفيات الحكومية، سيحول لـ التحقيق بشكل فوري .

ولفتت إلى أن متحدث الصحة طالب من المواطنين في حالة التعرض لما يخالف القرار التواصل مع الوزراة، من خلال الرقم الساخن 105 من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي وقت سابق كشف الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، تعريف الحالة الطبية الطارئة وكيفية التعامل معها.

وقال عبدالغفار ، الحالة الطارئة هي أي حالة طبية حادة تشكل تهديدًا فوريًا لحياة الإنسان أو أحد أعضائه أو وظائفه الجسدية، وتتطلب تدخلاً طبياً فورياً لمنع حدوث وفاة أو إعاقة دائمة أو مضاعفات خطيرة.

1. التهديد للحياة مثل توقف القلب أو التنفس، أو النزيف الحاد غير المسيطر عليه، أو الصدمة الهبوط الحاد في ضغط الدم).

2. التهديد لعضو أو وظيفة مثل الجلطة الدماغية السكتة الدماغية)، أو الجلطة القلبية (احتشاء عضلة القلب)، أو إصابة الحبل الشوكي، أو فقدان البصر المفاجئ.

3. الحدة المفاجئة : تظهر الأعراض فجأة وتتطور بسرعة، مثل آلام الصدر الحادة، أو ضيق التنفس الشديد، أو التشنجات.

4. تتطلب تدخلاً فورياً لا يمكن تأخير العلاج حتى لا يؤدي ذلك إلى تدهور حالة المريض بشكل خطير.

أمثلة شائعة للحالات الطبية الطارئة :
حوادث السيارات والإصابات المرضية الخطيرة.

حالات الاختناق أو ضيق التنفس الحاد مثل نوبة الربو الحادة).

حالات التسمم الحاد

-

النزيف الغزير

الحروق الشديدة

فقدان الوعي أو الغيبوبة

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

لدغات الباعوض

طرق طبيعية لعلاج لدغات البعوض.. اعرفها

تامر فرج

تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية الوكيل في "ما تراه، ليس كما يبدو"

ليلى عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف تتصدر الترند بعد أحداث إسرائيل وقطر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

طرق طبيعية لعلاج لدغات البعوض.. اعرفها

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

لقطات من افتتاح معرض ميونخ الدولي للسيارات 2025

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

