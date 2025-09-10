اتصلوا بهذا الرقم.. نيفين منصور تنقل رد الصحة على المستشفيات المخالفة للعلاج بالمجان

قالت الإعلامية نيفين منصور، إنه بعد حديث النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن آليات تنفيذ قرار العلاج المجاني في حالات الطوارئ، تواصل الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، مع البرنامج.

وأوضحت أن متحدث الصحة أوضح أن هناك إجراءات وعقوبات حاسمة وفورية تتخذها وزارة الصحة ضد المستشفيات التي لا تطبق قرار العلاج المجاني في حالات الطوارئ.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد”، أن العقوبات تصل لـ الإغلاق وسحب الترخيص، وأن هذا يكون على المستشفيات الخاصة، وأن المتسبب في عدم تنفيذ القرار في المستشفيات الحكومية، سيحول لـ التحقيق بشكل فوري .

ولفتت إلى أن متحدث الصحة طالب من المواطنين في حالة التعرض لما يخالف القرار التواصل مع الوزراة، من خلال الرقم الساخن 105 من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي وقت سابق كشف الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، تعريف الحالة الطبية الطارئة وكيفية التعامل معها.

وقال عبدالغفار ، الحالة الطارئة هي أي حالة طبية حادة تشكل تهديدًا فوريًا لحياة الإنسان أو أحد أعضائه أو وظائفه الجسدية، وتتطلب تدخلاً طبياً فورياً لمنع حدوث وفاة أو إعاقة دائمة أو مضاعفات خطيرة.

1. التهديد للحياة مثل توقف القلب أو التنفس، أو النزيف الحاد غير المسيطر عليه، أو الصدمة الهبوط الحاد في ضغط الدم).

2. التهديد لعضو أو وظيفة مثل الجلطة الدماغية السكتة الدماغية)، أو الجلطة القلبية (احتشاء عضلة القلب)، أو إصابة الحبل الشوكي، أو فقدان البصر المفاجئ.

3. الحدة المفاجئة : تظهر الأعراض فجأة وتتطور بسرعة، مثل آلام الصدر الحادة، أو ضيق التنفس الشديد، أو التشنجات.

4. تتطلب تدخلاً فورياً لا يمكن تأخير العلاج حتى لا يؤدي ذلك إلى تدهور حالة المريض بشكل خطير.

أمثلة شائعة للحالات الطبية الطارئة :

حوادث السيارات والإصابات المرضية الخطيرة.

حالات الاختناق أو ضيق التنفس الحاد مثل نوبة الربو الحادة).

حالات التسمم الحاد

-

النزيف الغزير

الحروق الشديدة

فقدان الوعي أو الغيبوبة