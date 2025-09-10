جهود مصرية لعلاج الفلسطينيين.. الصحة: استقبلنا 23 ألف فلسطيني ما بين مصاب ومرافق

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مستشفيات وزارة الصحة المصرية استقبلت ما يقرب من 23 ألف فلسطيني ما بين مصاب ومرافق في فترات فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني خلال الفترات السابقة .

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " الحياة"، :" تم توزيع المصابين الفلسطيني في أكثر من 300 مستشفى ".



وتابع حسام عبد الغفار :" نعمل على تقديم الخدمة الطبية الكاملة للمصابين الفلسطينيين القادمين من غزة ".



وأكمل حسام عبد الغفار :" كان هناك حرص على تقديم الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بما لا يضر الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري ".



ولفت حسام عبد الغفار :" استقبلنا 1923 حالة فلسطينية من حالات الأورام واستقبلنا مصابين بأمراض مزمنة واستقبلنا أكتر من 600 فلسطيني من المصابين بأمراض متعددة ".

وتابع حسام عبد الغفار :" معبر لم يغلق لحظة واحدة من الجانب المصري والهلال الأحمر المصري لديه مخازن لوجستية لاستقبال المساعدات ".