خلال زيارته للمحافظة.. محافظ الوادي الجديد يلتقي نائب وزير الصحة والسكان

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم ، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، وذلك خلال زيارته التفقدية للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة وحصر احتياجات قطاع الصحة بالمحافظة. بحضور الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة و وفد اللجنة المرافق.

وخلال اللقاء بحث الزملوط وقنديل أبرز احتياجات المحافظة لدعم المنظومة الصحية منها الانتهاء من تجهيز مستشفى الداخلة الجديد، استعدادًا للافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة، وزيادة بروتوكولات التعاون بين المحافظة والمستشفيات الكبرى في مجال العلاج عن بُعد؛ لتحسين الخدمة والتيسير على المواطنين بالمناطق النائية. كما تطرق اللقاء إلى دراسة منظومة صرف بدل التغذية للكوادر الطبية؛ لضمان حوكمة استفاد الكوادر منها.

من جانبه، أشاد نائب الوزير بجهود المحافظة في دعم حالات الطوارئ بالمستشفيات وتوفير الأجهزة اللازمة بشكل عاجل من خلال صندق دعم قطاع الصحة بالمحافظة.