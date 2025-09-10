ولي العهد السعودي: غزة أرض فلسطينية ودعمنا لقطر لا حدود له

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن أرض غزة فلسطينية، وأن حقوق أهلها ثابتة لا يمكن المساس بها عبر العدوان أو التهديدات، مجددا موقف المملكة الثابت في دعم القضية الفلسطينية والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الأربعاء، أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، حيث أدان الأمير محمد استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واصفاً إياها بـ"الجرائم الوحشية" التي تتضمن التجويع والتهجير القسري، بحسب ما نقلته قناة "العربية".

وشدد ولي العهد على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية فعالة لردع الاحتلال الإسرائيلي ووقف ممارساته التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

كما أشار إلى أهمية مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة في عام 2002، مؤكداً أنها تشكل أساسا واقعيا لحل الدولتين، ومسارا مهما نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح أن جهود المملكة ساهمت في توسيع دائرة الاعتراف الدولي بفلسطين، مشيراً إلى المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في نيويورك، والذي شهد دعماً غير مسبوق للمبادرة السعودية.

وفي سياق آخر، عبر ولي العهد عن الدعم الكامل للمملكة لدولة قطر في مختلف مواقفها وإجراءاتها، مؤكداً تسخير كافة إمكانات السعودية لتعزيز هذا الموقف، ومشدداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.