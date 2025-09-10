قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد
ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان
خالد طلعت يرد على منتقدي حسام حسن بسبب سهولة المجموعة
بمشاركة بيراميدز..الكشف عن مكان وموعد كأس الانتركونتيننتال
مدرب سويسري سابق على أعتاب تدريب الأهلي.. تفاصيل
أخبار العالم

ولي العهد السعودي: غزة أرض فلسطينية ودعمنا لقطر لا حدود له

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن أرض غزة فلسطينية، وأن حقوق أهلها ثابتة لا يمكن المساس بها عبر العدوان أو التهديدات، مجددا موقف المملكة الثابت في دعم القضية الفلسطينية والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الأربعاء، أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، حيث أدان الأمير محمد استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واصفاً إياها بـ"الجرائم الوحشية" التي تتضمن التجويع والتهجير القسري، بحسب ما نقلته قناة "العربية".

وشدد ولي العهد على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية فعالة لردع الاحتلال الإسرائيلي ووقف ممارساته التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. 

كما أشار إلى أهمية مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة في عام 2002، مؤكداً أنها تشكل أساسا واقعيا لحل الدولتين، ومسارا مهما نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح أن جهود المملكة ساهمت في توسيع دائرة الاعتراف الدولي بفلسطين، مشيراً إلى المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في نيويورك، والذي شهد دعماً غير مسبوق للمبادرة السعودية.

وفي سياق آخر، عبر ولي العهد عن الدعم الكامل للمملكة لدولة قطر في مختلف مواقفها وإجراءاتها، مؤكداً تسخير كافة إمكانات السعودية لتعزيز هذا الموقف، ومشدداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

