قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو.
طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو
ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ
ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻴﻨﻮﺍ
ﻛﻮﺏ ﻭﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﻧﺦ ﺍﻟﻤﻮﺭّﻗﺔ
ﺣﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻮﻛﺎﺩﻭ ﺍﻟﻤﻘﻄﻌﺔ ﺷﺮﺍﺋﺢ
ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻌﻘﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺢ
ﺭﺑﻊ ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ
ﺭﺑﻊ ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﻋﺼﻴﺮ ﺍﻟﻠﻴﻤﻮﻥ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
1 ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﺇﻏﺴﻠﻲ ﺍﻟﻜﻴﻨﻮﺍ ﺟﻴﺪﺍً ﻭﺍﺳﻠﻘﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻀﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺭ ﺧﻔﻴﻔﺔ .
2 ﻓﻲ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ، ﻭﺑﻌﺪ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﻧﺦ ﻭﺗﻨﻘﻴﺔ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ، ﺻﻔﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻐﻄﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ .
3 ﺇﺭﻓﻌﻲ ﺍﻟﻜﻴﻨﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺻﺒﻴﻬﺎ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺴﺒﺎﻧﺦ، ﻭﺿﻌﻲ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﻓﻮﻛﺎﺩﻭ .
4 ﺇﻣﺰﺟﻲ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺿﻴّﻖ ﻛﻼً ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻭﺍﻟﻤﻠﺢ ﻭﻋﺼﻴﺮ ﺍﻟﻠﻴﻤﻮﻥ ﻭﺻﺒﻴﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻗﺪﻣﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ.