ضع البصل في قدميك خلال النوم والنتيجة ستدهشك

البصل رغم رائحته النفاذة والتي يكرهها الكثيرون، ولكنه يتميز بفوائد صحية وخصائص علاجية منقطعة النظير، فالبصل غني بمركبات الكبريت والمعروفة بخصائصها المضادة للجراثيم، الفيروسات والالتهابات، ولذلك فهو يستخدم منذ العصور القديمة لعلاج الكثير من الأمراض.

الأمراض التي يمكن أن تكون شرائح البصل علاجها السحري، وفقا لموقع “هيلثى”.

1 - نزلات البرد نظراً لخصائصه المضادة للجراثيم والالتهابات: أثبت وضع شرائح البصل على القدم ليلاً فاعليته في التخلص من نزلات البرد والحرارة المصاحبة لها.

2 - آلام الأذن: إذا كنت تعاني من آلام حادة في أذنك، فعليك بوضع شريحة من البصل على قدمك ليلاً وستلاحظ الفرق بنفسك.

3 - طرد السموم من الجسم: يساعد وضع شرائح البصل على الجزء السفلي من القدم في امتصاص السموم من الجسم، كما يساعد في التخلص من حموضة المعدة أيضاً.

4 - تورم الغدد: تعتبر شرائح البصل أسفل القدم علاجا فعالا لتورم الغدد بالجسم.