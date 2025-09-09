عمرو أديب أعلن عن تناولها … قصة فيتامينات لإطالة العمر

أثار الإعلامي عمرو أديب حالة من الجدل بعد أن أعلن عن دفع مبالغ مالية كبيرة في شراء الفيتامينات والمكملات الغذائية القادرة على إطالة العمر وأنه يتمنى توفرها في السوق المحلى.

ولكن الحقيقة مسألة فوائد الفيتامينات من الأمور المثيرة للجدل مؤخرا حيث أن العديد من الأبحاث ترى أن قدرتها على إطالة العمر تكاد تكون معدومة ولكنها في نفس الوقت تحمى من بعض المشكلات الصحية التي تسبب الوفاة مثل انسداد الشرايين والسكتة القلبية.

توصلت دراسة كبيرة إلى أن تناول الفيتامينات المتعددة بشكل يومي لا يساعد الأشخاص على العيش لفترة أطول، بل قد يزيد من خطر الوفاة المبكرة.

