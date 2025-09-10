قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو جراف

إثر وعكة صحية.. قصة وفاة المطرب عمرو ستين

وفاة عمرو ستين
وفاة عمرو ستين
كريم ناصر

نشر الفنان محمود العسيلي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يعلن عن وفاة المطرب الشاب عمرو ستين.

وكتب العسيلي منشورا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال فيه: “توفي إلى رحمه الله أخي وصديقي عمرو ستين، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، لا حول ولا قوة إلا بالله إنَّا لله و إنّا إليه راجعون”.

وقدم عمرو ستين أولى أغنيات ألبومه الأول "مسافر"، وهو الألبوم الذي سيطرح في الأسواق خلال أسبوعين.

الأغنية تحمل اسم "أجمل حاجة"، وتم تصويرها في لبنان على طريقة الفيديو كليب.

الكليب الذي أخرجه محمد جمعة حقق أكثر من 100 ألف مشاهدة على “يوتيوب” في أقل من 3 أيام، وهو رقم كبير، خاصة أنه الظهور الفني الأول للمطرب الصاعد.

ويحتوي ألبوم ستين الأول علي 10 أغنيات وهي: "أجمل حاجة"، "متعمليش حسابك"، "كدب إحساسك"، "حد عارف"، "بأي شكل"، "بكره معاك"، "بقى في كدة"، "مبخافش ليه"، "مسافر"، "ولا نسيتها.

وتعاون عمرو في الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء، فمن الملحنين تعاون مع كل من: محمد يحيى، رامي جمال، تامر علي، مدحت الفار.

