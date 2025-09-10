قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يوريتشيتش: غيّرت عقلية لاعبي بيراميدز.. والبعض قلّل من قدرتنا على مواجهة القطبين
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
ضياء رشوان: نتنياهو خلق وضعا ضده في المنطقة باستهداف قطر
ضياء رشوان: نتنياهو خلق وضعا ضده في المنطقة باستهداف قطر

محمود محسن

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ إسرائيل تحكمها حكومة هلاوس دينية توراتية تبحث مع حاخاماتها وفي كتبها الدينية عن أشياء يتخيلون أنها ستحدث.

وحول التنسيق بين مصر وقطر خلال الفترة المقبلة، أوضح رشوان، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "مصر وقطر انخرطا في الوساطة غير المحايدة من أجل الحق الفلسطيني وإيقاف الدم ولن يتوقفا، ورغم العدوان الذي أصاب قطر وتضامن مصر الكامل مع قطر، إلا أن التفاوض والوساطة واجب لن تتخلى عنه مصر وقطر حفاظا على القضية الفلسطيني ووقف نزيف الدماء في غزة".

وحول رد الفعل المتوقع لحركة حماس على استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي لقادتها في الدوحة، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان: "هل ما حدث غباء سياسي أو غرور أو هلاوس دينية؟ ولكن نتنياهو بهذا الاستهداف أدخل خصما جديدا للمعركة".

وواصل: "نتنياهو جعل قطر عدوا رسميا، وسيجتمع مجلس الأمن، وقطر من حقها ولا بد أن تجمع مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم، فإن هناك محاولة لتجميع قطر لا ينتبه إليه الاحتلال، وحماس ليست في حاجة إلى الرد، فقد خلق نتنياهو بيديه وضعا جديدا ضده في المنطقة".

