إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
ضياء رشوان: نتنياهو خلق وضعا ضده في المنطقة باستهداف قطر
ضياء رشوان: الأطراف الدولية تُقدّر أهمية الدور المصري في تسوية الملف النووي الإيراني
توك شو

ضياء رشوان: الولايات المتحدة في حرج شديد بسبب الضربة الإسرائيلية على قطر

الكاتب الصحفي ضياء رشوان
الكاتب الصحفي ضياء رشوان
محمود محسن

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول تقديم موقف يبدو كأنه تبرئة لنفسه من الضربة الإسرائيلية على قطر، موضحًا أن الجيش الأمريكي أبلغه بالعملية وليس السياسيون، في إشارة إلى أن المعلومات التي جمعها الجيش الأمريكي عبر قاعدة العديد في قطر وصلت إلى المستوى السياسي بعد ذلك.

وأشار رشوان، رشوان، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إلى أن ترامب طلب من فريقه، وعلى رأسهم ويتكوف، إبلاغ السلطات القطرية قبل تنفيذ الضربة، لكنه بعد حدوثها صرح بأنه غير سعيد وغير راض عن العملية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تواجه موقفًا شديد الحرج، حتى لو كانت قد نسقت عسكريًا مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي طيران الدخول في المنطقة الخليجية الممتدة من العراق إلى عمان دون علم أمريكي، نظرًا لأهميتها في مجال الطاقة والمصالح الدولية.

وأوضح رشوان أن السؤال الأكبر هو: من له الكلمة العليا، إسرائيل «الابن المدلل» أم الولايات المتحدة «الأب»؟، مشيرًا إلى أن الإجابة لم تكن معروفة سابقًا، وأن الواقعة ستؤثر بلا شك على التصور الأمريكي تجاه الخليج بشكل سلبي.

ضياء رشوان الرئيس الأمريكي ترامب قطر الجيش الأمريكي

