ضياء رشوان: الولايات المتحدة في حرج شديد بسبب الضربة الإسرائيلية على قطر

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول تقديم موقف يبدو كأنه تبرئة لنفسه من الضربة الإسرائيلية على قطر، موضحًا أن الجيش الأمريكي أبلغه بالعملية وليس السياسيون، في إشارة إلى أن المعلومات التي جمعها الجيش الأمريكي عبر قاعدة العديد في قطر وصلت إلى المستوى السياسي بعد ذلك.

وأشار رشوان، رشوان، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إلى أن ترامب طلب من فريقه، وعلى رأسهم ويتكوف، إبلاغ السلطات القطرية قبل تنفيذ الضربة، لكنه بعد حدوثها صرح بأنه غير سعيد وغير راض عن العملية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تواجه موقفًا شديد الحرج، حتى لو كانت قد نسقت عسكريًا مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي طيران الدخول في المنطقة الخليجية الممتدة من العراق إلى عمان دون علم أمريكي، نظرًا لأهميتها في مجال الطاقة والمصالح الدولية.

وأوضح رشوان أن السؤال الأكبر هو: من له الكلمة العليا، إسرائيل «الابن المدلل» أم الولايات المتحدة «الأب»؟، مشيرًا إلى أن الإجابة لم تكن معروفة سابقًا، وأن الواقعة ستؤثر بلا شك على التصور الأمريكي تجاه الخليج بشكل سلبي.