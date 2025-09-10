التعليم: إطلاق أول منهج لرياض الأطفال بمدارس التربية الفكرية

أعلن شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن إطلاق أول منهج تعليمي مخصص لرياض الأطفال بمدارس التربية الفكرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم بشكل شامل، لا سيما في ما يخص أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع على قناة إكسترا نيوز، ويُقدِّمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية في الحصول على تعليم متميز يتناسب مع قدراتهم، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توفير منهج خاص لهذه المرحلة العمرية الهامة.

وأضاف أن خطة الوزارة تتضمن تطويرًا تدريجيًا للمناهج في المراحل التعليمية التالية، بدءًا من الصف الأول الابتدائي ثم الثاني الابتدائي، وذلك بشكل سنوي، بهدف ضمان استمرارية التطوير وتلبيته لاحتياجات الأطفال العقلية والاجتماعية والحركية.

كما شدد زلطة على أن المنهج الجديد يعتمد على التفاعل بين الطلاب والمعلمين، كوسيلة فعالة لتعزيز قدرات الأطفال وتنمية مهاراتهم بطريقة تربوية حديثة وشاملة.