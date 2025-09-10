بتخفيضات 30%.. وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح معرض أهلاً مدارس بسيدي سالم

افتتح الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض "أهلاً مدارس"، بإدارة سيدي سالم التعليمية، والمقام بمدرسة التجارة بنات بسيدي سالم. يأتي الافتتاح بتوجيهات من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور كل من فتحي يوسف، رئيس مجلس مدينة سيدي سالم، وحسن بسيوني، مدير الإدارة، وماجد بدر، وكيل الإدارة، ومحمد عبيدي، رئيس مجلس الأمناء بالإدارة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

ويأتي افتتاح المعرض في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

يأتي هذا تنفيذًا لتكليفات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

تفقد الدكتور علاء جودة، وكيل الوزارة، وفتحي يوسف، رئيس مجلس مدينة سيدي سالم، المعرض والمنتجات المعروضة من أجل الاطمئنان على وفرتها وجودتها وعلى الأسعار المعروضة، ونسبة التخفيضات. كما التقى بالأهالي المترددين على المعرض، واستمع منهم عن آرائهم في توافر أنواع الملابس ومستلزمات المدارس وأسعارها، ولكل الفئات الاجتماعية.

كذلك تم المرور على المعرض المجاني للطلاب غير القادرين، والذي يضم كافة مستلزمات المدارس التي يحتاجها الطلاب للتسهيل على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، تحت رعاية إدارة التربية الاجتماعية بالإدارة.

يضم معرض "أهلاً مدارس" كافة المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من حقائب وملابس وكشاكيل وكراسات وأقلام وغيرها، بأسعار مخفضة وخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وقدم وكيل الوزارة ورئيس مجلس المدينة الشكر والتقدير لإدارة سيدي سالم التعليمية، بقيادة حسن بسيوني، المدير العام للإدارة، على هذا المعرض الرائع الذي ضم جميع المستلزمات الدراسية المجانية والمخفضة. والشكر موصول للقائمين على هذا المعرض، مثمنين جهدهم المبذول خلال إقامته.