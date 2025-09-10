قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«غالية علينا يا بلادنا»| شيرين تعود بصوتها الوطني.. وناقد موسيقي: ليست في مستوى «مشربتش من نيلها»
مأساة وكيل زراعة القليوبية الأسبق.. معاشى كله للعلاج ومحدش بيسأل عني
إعلام إسرائيلي: الموساد عارض الهجوم في قطر ووصفه بـ«الخطأ الاستراتيجي»
برئاسة أبو العينين ومشاركة وفود برلمانية من 43 دولة.. انطلاق اجتماعات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط غدًا في شرم الشيخ
توترات في باريس واشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية الوكيل في "ما تراه، ليس كما يبدو"

بدأت الحلقة الأخيرة من حكاية "الوكيل" بوصول جابر جبر (تامر فرج) إلى المستشفى مسرعًا للاطمئنان على ابنه حمزة بعد إصابته في أحداث الشغب التي تنبأ بها سابقًا في بث مباشر.

في نفس الوقت تم تهكير الحسابات الخاصة بالمحامي يحيي عزيز (محسن محيي الدين) وحذف كل الفيديوهات التي كشف خلالها عن المؤامرات التي تديرها الوكالة. ومع تصاعد الأحداث، بدأ جلال (محمد طعيمة) يفقد السيطرة على نفسه لدرجة أنه تخيل زوجته زوزة (بسنت النبراوي) – التي قتلها – تتحدث معه، بينما كان منشاوي (أحمد فهيم) يجمع معلومات قديمة ومضللة عن المحامي يحيي ليستخدمها في حملة تشويه ممنهجة يقودها عبر مؤثرين تابعين للوكالة.

منشاوي مارس ضغوطًا على جابر جبر، الذي تردد في البداية بسبب اتهامات زوجته له بأنه كان يعرف مسبقًا بما سيحدث في الاستاد. لكنه في النهاية خضع وخرج في بث مباشر يهاجم يحيي عزيز باتهامات باطلة. وفي المقابل، طلب من منتصر (إسلام خالد) ونورا (نورا عبدالرحمن) المشاركة في بث آخر لتشويه المحامي، بينما كان يجهل أن نورا هي ابنة يحيي.

أثناء ذلك، تأثرت نورا بعد قراءتها خبرًا قديما يتهم والدها بتعذيب المساجين، لكنها سرعان ما اكتشفت براءته بعد مناقشة طويلة معه. لتأتي المفاجأة الكبرى عندما انضمت مع والدها إلى البث المباشر الذي كان يشن فيه منتصر هجومه على يحيي، فأعلنت أمام الجميع أن المحامي الشريف يحيي عزيز هو والدها، لتصيب منتصر بصدمة كبيرة.

الأحداث بلغت ذروتها مع ظهور جلال في بث مباشر ممسكًا بجثة زوجته زوزة، مرددًا جملة "هنبقى تريند يلا كبسوا كبسوا". وهنا أدرك الوكيل (مراد مكرم) أن الأمور خرجت عن السيطرة، فأمر منشاوي بإغلاق الوكالة فورًا، وسارع لترتيب هروبه إلى خارج مصر. وبالفعل، داهمت الشرطة مقر الوكالة لتجده خاليًا بعد هروب منشاوي ورجاله.

في ختام الأحداث المأساوية، تلقى منتصر خبر وفاة والده، ليعود إلى البيت منهارًا بعد منعه من حضور الجنازة تنفيذًا لوصية والده، ويجلس في غرفته باكيًا في حوار داخلي مؤثر.

لاحقًا، أصدرت النيابة قرارات ضبط وإحضار لكل المتهمين المرتبطين بالوكالة، حيث رفض جابر الاعتراف، بينما اعترف الشيخ سالم (أحمد عثمان) بكل ما جرى، وتم تحويل جلال إلى مستشفى الأمراض العقلية بعد انهياره، فيما ظل منتصر مصرًا على براءته من أي خطأ. أما نورا فحظيت بدعم والدها بعدما لعبت دورًا بارزًا في فضح الوكالة وكشف ألاعيبها.

ويظهر في الختام الإعلامي محمد الدسوقي رشدي بشخصيته كضيف شرف في الحلقة، يستضيف المحامي يحيي عزيز، ويختم بجملة "ما تراه، ليس كما يبدو".

لكن النهاية لم تكن مغلقة، إذ ظهر رجل غامض يقابل جابر جبر ويعرض عليه العمل في وكالة جديدة تحمل اسم "الراعي"، في رسالة واضحة بأن هذا العالم المظلم لا ينتهي بل يتجدد بوجوه مختلفة.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

عمر مرموش

إصابة عمر مرموش تصدم جماهير السيتي قبل ديربي مانشستر

الأسهم الأوروبية تنهي تداولات اليوم على انخفاض طفيف

الأسهم الأوروبية تنهي تداولات اليوم على انخفاض طفيف

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يبحث مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سبل تعزيز التعاون التجاري

انطلاق معرض "كايرو فاشون أند تكس " الدولي

لدعم الصادرات المصرية.. انطلاق معرض كايرو فاشون آند تكس الدولي بالقاهرة غدا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

لدغات البق
لدغات البق
لدغات البق

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

